南韓新冠確診連4天破5萬例！政府管控限購快篩試劑　禁線上購買

▲南韓將PCR篩檢重點轉移至高齡族群，導致居家快篩試劑炙手可熱，當局決定管控線上販售通路。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎Omicron病毒在南韓成為主流變異株後，新增確診者數不斷暴增，連續4天新增超過5萬例。隨著南韓政府將PCR篩檢的重點集中在高齡、高風險族群，居家快篩試劑變得炙手可熱，對此防疫當局決定從13日起關閉線上販售通路，規定每人一次限購5份，同時計畫向藥局、超商（CU、GS25）供應3000萬份快篩試劑。

根據《韓聯社》報導，南韓今（13）日上午9時30分通報新增5萬6431起病例，連續4天單日飆破5萬例，再度刷新2年疫情以來的最高紀錄，其中境內感染為5萬6297例、境外移入為134例；重症患者為288人；新增36例死亡。目前南韓共累計135萬630例確診、7081例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3萬3311例，占全國新增感染人數比率為59.2%（首爾為1萬1777例、京畿道為1萬7065例、仁川為4469例）；釜山新增3440例；慶尚南道新增2663例；大邱新增2573例；忠清南道新增2374例；慶尚北道新增2046例；全羅北道新增1637例；光州新增1537例；大田新增1493例；忠清北道新增1321例；全羅南道新增1181例；江原道新增981例；蔚山新增805例；濟州島新增552例；世宗新增383例。

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