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香港疫情失控急求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,李家超。（圖／路透）

▲香港確診狂增，醫護資源已難以應付。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情嚴峻，醫療系統幾近崩潰，港府已向大陸求援，並派出政務司司長李家超赴深圳，於12日下午與大陸國家衛健委、港澳辦、疾控局等單位開會。會議中決定，大陸將派遣專家組赴港協助工作，向香港派遣核酸檢測人員，援建社區隔離及治療設施，並提供各類物資。

根據港澳辦發表的資訊，港澳辦副主任黃柳權在會議上表示，中央有關部門和廣東省將採取一切必要措施支持香港扼制疫情快速蔓延勢頭，盡快穩控疫情。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

會議上分析了當前香港疫情形勢，認為新冠病毒特別是Omicron變種病毒仍在香港社區快速蔓延，確診病例持續大量增加，醫療系統承受重壓，疫情尚未見頂，「在此形勢下，更需要有關各方增強風險意識，充分發揮『一國兩制』制度優勢，弘揚偉大抗疫精神，團結動員全社會力量，調動各方面資源，以更堅定的意志、更廣泛的共識、更有力的措施，齊心抗疫。」

會議決定，中央有關部門和廣東省將根據特區政府提出的具體需求，派遣專家組赴港協助工作，向香港派遣核酸檢測人員，援建社區隔離及治療設施，提供快速抗原測試包等醫療物資，保障鮮活食品、蔬菜和其他生活必需品供港。

會議還決定，雙方成立若干工作小組對接落實相關工作。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,李家超。（圖／路透）

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