港府向大陸提5大「救港」請求　強調「無封城計畫」

▲香港政務司司長李家超接下此次抗疫行動「扛下重任」。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情失控，醫療系統崩潰。港府12日與大陸急商「救港」方案，12日晚交代會面成果，稱已向中央提出五個請求，包括協助提升檢測能力、派大陸專家協助做病理排查等，強調「無封城計畫」。

▲香港代表團包括李家超、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強。（圖／路透）

據《香港01》報導，香港政務司司長李家超12日率團到深圳，出席第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會。李家超當晚舉行記者會交代詳情，首先轉達了大陸國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍的關切。

李家超指出，港府向中央提出五個請求，分別是派大陸專家協助做病理排查；協助提升香港檢測能力；協助建設檢疫隔離設施；提供快速抗原測試套裝；提供病床、家具、口罩等抗疫物資。

李家超表示，中央會全面積極考慮港府提出的請求，原則上接納提出的整體方向；中央、廣東省會採措施充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應；中央、廣東同意共同成立專班，針對性盡快解決問題。

據介紹，共同成立的專班包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組和其他物資供應組。由於有些工作在大陸做後勤配合，因此同意成立專家組，考慮用不同措施時的最有效方法，亦會調動得到人手，有效用國家優勢，提升檢測能力。

近日陸續有香港專家提出「封城」抗疫，但李家超強調，現階段「沒有封城計畫」，並不認為香港需要考慮封城，有信心目前的一系列嚴謹措施，例如禁止跨家庭聚會等將起作用，強調「動態清零是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法」。