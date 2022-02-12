巴西總統出訪俄羅斯　被要求「5次PCR陰性」才能見普丁

▲ 波索納洛多次表示，不會接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）14日將啟程赴俄羅斯，16日與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會晤。克里姆林宮要求，波索納洛及隨行人員必須接受5次新冠PCR檢測，皆呈陰性才能接近普丁。

綜合BBC巴西等媒體報導，俄國政府2月初在雙方討論會面安排時提出衛生管制要求，對象包括波索納洛。巴西代表團全員皆須在抵俄的4至5天前完成第一次檢測，2天前完成第二次，抵達莫斯科前夕完成第三次，登機前必須出示上述3次檢查的陰性證明。將參與和普丁會晤的代表團成員須另外接受2次檢測，一次在抵達俄國以後，一次在與普丁會面的3至4小時前。

俄羅斯是世界上受疫情影響最為嚴重的國家之一，死亡人數排名全球第4，僅次於印度、巴西及美國。據俄國政府說法，普丁已經接種新冠疫苗。而波索納洛此前多次公開表示，無意接種疫苗，並曾於2020年7月染疫康復。

事實上，俄羅斯政府嚴格的防疫要求並非僅針對巴西，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪俄，克里姆林宮當時也提出類似要求。馬克宏搭機前接受一次檢測，抵達莫斯科後又檢測一次，但他堅持由自己的醫師採檢，拒絕接受俄國專業人員檢測，會議因此在嚴格遵守社交距離的情況下進行，形成二人在一張4公尺長桌兩端隔空對話的畫面。