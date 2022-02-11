烏克蘭正妹士兵誘惑！軍裝訓練PO自拍　「洩出雙峰」爆紅

▲烏克蘭女大兵透過網路分享軍旅生活，自拍照及影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自抖音、IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯邊境情勢一觸即發，在此之際，烏克蘭宣傳戰打出正妹牌誘惑，不斷有外貌亮麗的前線女兵透過TikTok發布迷人照片和自拍影片，如今她們穿著軍裝跳舞、軍營持槍訓練、日常相處片段已在網路上瘋傳，甚至有人穿著性感兩截式服裝，露出雙峰扭動身軀。

太陽報報導，這群烏克蘭女大兵透過網路分享軍旅生活，可見她們穿在身上的軍裝印有烏克蘭國旗及軍徽，不但在鏡頭前唱歌、擺姿勢，也與同袍進行軍事訓練，把武器拆開後重新組裝。除此之外，她們也會分享彼此相處的日常生活。

依據女兵卡蒂烏莎（Katiusha）發布的影片，可見她與戰友們穿著軍裝跳舞誘惑，畫著濃妝外出巡邏，或是穿著兩截式服裝在鏡頭前搔首弄姿，露出胸前性感雙峰以及她的迷人神情。另名女兵則是透過IG分享拿著子彈的畫面，但也可見她的手部有做美甲。

烏克蘭如今似乎利用這些照片及影片進行宣傳戰，且政府先前為了因應來自俄羅斯日益漸增的威脅，宣布擴大徵兵，把所有「適合服兵役」的18歲至60歲女性納入範圍，以便在發生重大戰爭時得以徵招。

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