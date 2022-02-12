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美國警告：俄羅斯隨時可能「入侵烏克蘭」　包括目前冬奧期間

▲▼ 俄羅斯把S-400地對空飛彈系統運往白俄羅斯。（圖／路透）

▲布林肯認為，俄羅斯隨時可以入侵烏克蘭，即使在冬奧期間。（圖／路透） 

中央社墨爾本11日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日表示，俄羅斯正在烏克蘭邊界集結更多部隊；並警告，俄軍「隨時」可能入侵烏克蘭，包括目前的北京冬奧期間。冬奧將於2月20日閉幕。

他說：「目前這段期間，俄軍隨時可能展開入侵行動，明白地說，這也包括奧運期間。」布林肯對於俄國會等到北京冬奧結束再行動以免搶走盟友中國鋒頭的說法，不以為然。

布林肯與澳洲、印度和日本外長在墨爾本舉行四方安全對話（Quad），會談後他說：「簡言之，我們持續看到十分令人不安的跡象，顯示俄國已使緊張情勢加劇。」

布林肯堅稱，美國強烈希望透過外交手段，解決與俄國的分歧。他說：「我們盡一切努力，與俄國交涉。」

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯呼籲俄羅斯，透過外交手段解決問題。（圖／路透）

「但另一方面，我們也一直非常明顯地建立嚇阻威力並建設國防力量，同時也向俄羅斯表明，若其決定步上再次侵略之路，那就將面臨嚴重後果。」

在此同時，美國總統拜登呼籲在烏克蘭的美國公民立即離境，這是戰爭可能一觸即發的另一個強烈公開訊號。

拜登接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說：「美國公民應該離開，現在就應該離開。」

「我們對付的是世界最強大的軍隊之一，這是一個非比尋常的情況，可能會迅速失控。」

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