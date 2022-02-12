美國再次增兵！加派3000陸軍馳援波蘭抗俄

▲美軍再派出3000名士兵向波蘭增援，以應對烏俄的緊張局勢，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著烏俄緊張局勢持續升級，美國軍方高層透露，總統拜登已下令五角大廈增派3000名士兵到波蘭，以展示美國對北約（NATO）盟國的安全承諾。這些士兵預計將在下週抵達，並為波蘭士兵提供訓練，不過他們一樣不會參與戰鬥。

綜合外媒報導，美國白宮11日警告，俄羅斯已在烏克蘭邊境集結更多部隊，並隨時可能入侵烏克蘭，包括目前的北京冬奧期間。美國國防部高官透露，總統拜登為此已下令增派3000名來自陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的士兵，前往波蘭援助。

增派的美軍預計將在未來數日離開北卡州的基地，並在下週抵達波蘭，加入已在當地的1700名美軍，為波蘭士兵提供訓練。高官指出，美國增援的目的，是為了讓北約盟國放心，並對任何潛在侵略產生威懾作用，不過一切相關部署都只是臨時的，而且這些士兵也不會參與戰鬥。

在俄羅斯與烏克蘭危機一觸即發之際，美國也在北約東側部署了更多軍力。報導稱，美國在德國駐紮的空軍F-16戰機中隊已於11日抵達羅馬尼亞，而美軍調派的8架F-15戰機和130多名493戰鬥機中隊成員也將於28日抵達波蘭。高官透露，海軍也部署了4艘驅逐艦，以增加美軍在北約東側的機動性和部署能力，並隨時應對一系列突發事件和行動。

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