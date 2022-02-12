俄羅斯恐發動「飛彈空襲」！　美英日韓等8國急籲公民撤離烏克蘭

▲烏俄邊境隨時可能爆發衝突。圖為烏克蘭軍方2021年12月17日在東部邊境某射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏情況緊張，美國總統拜登10日受訪時警告，美國公民應該立刻離開烏克蘭。白宮國安顧問也表示，俄羅斯甚至可能在北京冬奧期間發動空襲，滯留烏克蘭的美國人應在2天內儘速離開。美國表態後，包含日本、荷蘭、英國、拉脫維亞、愛沙尼亞、挪威、南韓也跟進宣布，共計已8國呼籲公民離開烏克蘭。

綜合路透社等外媒報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日警告，俄羅斯可能在任何時刻入侵烏克蘭，包含北京冬奧舉辦期間，呼籲美國人在24到48小時內離開烏國，「現在風險相當高、威脅相當立即」。他表示，俄國入侵行動很可能先採取空中轟炸與飛彈攻擊，明顯足以殺死平民，且「不論國籍」。

▲美國國安顧問認為，俄羅斯可能先發動空襲，再以大規模部隊從地面入侵烏克蘭。圖為烏克蘭士兵在盧甘斯克（Luganskaya）地區陣地站哨。（圖／路透）

此前，美國總統拜登與國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾做出呼籲，尤其當拜登表示，「這是一個非比尋常的情況，可能會迅速失控。」緊接著，日本與荷蘭便率先跟進發布建議。英國外交部也於11日聲明中呼籲，所有英國公民不要前往烏克蘭，目前身處當地的英國人應該在民航機仍可運作的情況下立即離開。

據半島電視台報導，拉脫維亞外交部指出，俄羅斯在烏克蘭邊境附近構成嚴重安全威脅，可能導致局勢升級，敦促國民離開烏克蘭，駐烏克蘭大使館進入緊急狀態，全力給予協助。愛沙尼亞外交部表示，俄國採取軍事行動的風險增加，建議待在烏克蘭的公民盡速返回，若非必要也應避免入境烏國。

挪威當局11日表示，由於烏克蘭安全局勢嚴重且不可測，建議所有挪威公民不要前往，並呼籲公民離開烏克蘭，另外，還建議避免在烏克蘭邊境250公里以內的俄羅斯、白俄羅斯附近地區旅行或停留。南韓外交部11日對烏克蘭發布4級最高級旅遊警戒，禁止所有公民前往烏克蘭，目前滯留者應搭乘現有航班離開，由於是強制性措施，民眾若未撤離當地，有可能將依法受罰。

另外，以色列政府表示，由於烏克蘭局勢惡化，目前正在撤離駐基輔大使館外交人員的親屬。以色列外交部隨後進一步敦促公民應避免前往烏克蘭，但並未要求以色列公民立即離開，僅呼籲逗留烏克蘭的民眾重新審慎考慮，並遠離「局勢緊張」的地區。

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