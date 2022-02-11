快訊／拜登即將宣布：對阿富汗政府70億美元資產解凍

▲美國總統拜登將解凍阿富汗在美資產。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國總統拜登即將公布對於阿富汗政府70億美元資產的解凍計畫，預計這些資金將分別用於對阿富汗的人道主義計畫，以及援助911恐攻擊事件的受害者及其家屬。拜登預計將在美國時間11日稍晚時候宣布具體解凍計畫。

據報導，拜登打算動用阿富汗中央銀行存在美國的資產，為阿富汗的人道主義救援計畫和其他需求提供資金，並賠償2001年9月11日恐攻事件的受害者。阿富汗中央銀行位於阿富汗首都喀布爾，該銀行在紐約聯邦儲備銀行擁有約70億美元(約新台幣1960億元)的資產。

據熟悉內情的官員說，拜登總統開始為賠償「9111事件」受害者及家屬掃除法律障礙，做法是發布行政命令，從阿富汗中央銀行在「塔利班」接管政權之前存放在紐約的70億美元資產裡抽出35億美元(約新台幣980億元），賠償「9111事件」受害者。另外35億美元則請求法官轉入信託基金。官員們說，這筆基金將用於支付阿富汗的緊急人道主義救援工作和其他需求。

▲塔利班接管阿富汗，卻窮得無理治理好國家。（圖／達志影像／美聯社）

這預計於周五(11日)宣布的一系列極不尋常舉動，旨在解決因「911事件」和長達20年的阿富汗戰爭結束後所引發的法律、政治、外交政策和人道主義問題。當親美的阿富汗政府於去年8月倒台時，包括其總統和中央銀行代理行長在內的高級官員相繼逃離該國。但該國中央銀行在紐約聯邦儲備銀行留下略多於70億美元的資產，目前已無法確定阿富汗究竟哪一方有合法權限動用這筆錢。因此，美國聯儲銀行乾脆讓這筆錢無法提取。

目前統治阿富汗的塔利班政權聲稱擁有動用這筆錢的權利。但「911事件」的受害者家屬在塔利班缺席的訴訟中獲勝，讓塔利班希望拿它來還債的美夢破碎。與此同時，阿富汗的經濟一直在崩潰中，導致大規模的飢荒，反過來又造成了巨大且不穩定的新一波難民潮，這顯然需要大筆資金用於人道主義救援。

據不願透露姓名的人士表示，在這種背景下，白宮「國家安全委員會」帶頭就阿富汗中央銀行資金解凍計畫進行了數個月的審議。參與討論的包括司法部、國務院和財政部等部門的高級官員等。