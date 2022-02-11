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裸身「抗疫」！紐西蘭全裸抗議女子　遭警察扯頭髮拖走

▲▼ 紐西蘭全裸抗議女遭警察扯頭髮拖走 。（圖／翻攝自推特)

▲▼ 紐西蘭全裸抗議女遭警察扯頭髮拖走 。（圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》報導，紐西蘭首都威靈頓周四(10日)一場鎮壓示威行動中曝光了一個醜陋的畫面，數百名求追求抗疫「自由」抗議者跟執法者爆發衝突，當中一名裸體女子在企圖衝過警察路障時，遭一群警察包圍撂倒後被捕。

被捕女子當時是為了抗議總理阿爾登(Jacinda Ardern)的強硬抗疫政策而跟警方發生衝突，她被警察扯著頭髮強行拖走，然後被拘留。

這場示威活動開始於周二早上，數百輛載著數千人的汽車、卡車和摩托車從全國各地聚集在首都威靈頓市，發動示威者的靈感來自日前讓渥太華陷入癱瘓的加拿大「自由車隊」(Freedom Convoy)抗議事件。由於車輛堵塞議會周圍和其他重要路口，癱瘓了當地交通。 示威者走上街頭後揮舞布條橫幅和標語，要求恢復自由、反對強制施打疫苗、並且抨擊總理阿爾登。

▲▼ 紐西蘭全裸抗議女遭警察扯頭髮拖走 。（圖／翻攝自推特)

數百人隨後聚集在議會前，聆聽抗議演說並高喊口號。其中一些人搭起帳篷，誓言要「長期留下來。 阿爾登表示她無意跟示威者接觸。警方在示威者和議會大樓之間設置了路障，接下來雙方爆發了數次暴力衝突。現場讓人震驚的一幕顯示，當示威者試圖突破障礙時，當中包括一名全裸女子在內有數人被捕並且被帶走。

至周三晚為止，警方已經逮捕了一百二十多人，並指控其中許多人擅自闖入管制場地或妨礙執法。期間穿著防護背心(但沒有穿防暴裝備或攜帶槍支)的警察，跟暴力抗議者爆發了肢體衝突。

紐西蘭目前有超過76%的人口已完整接種了新冠疫苗，該國更強制要求替從事某些職業的人(例如警察、醫生和士兵)接種疫苗。通行證系統亦已生效，拒絕接種疫苗的人被拒進人大多數的公共場所。 但許多抗議者也反對戴口罩的規定，並且要求更多的防疫「自由」。

目前，該國要求進入餐館、體育賽事場地和宗教聚會都需要有疫苗通行證，儘管搭乘公共交通小具、到超市、學校或醫院看病者仍不需要疫苗通行證。

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