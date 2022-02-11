拜登籲美國公民立刻離開烏克蘭：情勢可能「迅速失控」

▲衛星圖像顯示，俄羅斯西部軍事訓練場出現軍隊部署擴大及砲兵支援設備。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院發表聲明指出，由於「俄羅斯軍隊針對烏克蘭行動的威脅越來越大」，建議在烏克蘭境內的公民立刻離開。總統拜登10日也呼籲公民遵照上述建議，他談到烏俄危機時警告，「情勢可能很快就會失控（Things could go crazy quickly）。」

拜登10日接受NBC採訪時，呼籲公民立刻離開烏克蘭，「我們不是在和恐怖組織打交道，而是面對全球規模最龐大的軍隊之一，這是一個非常不同的情況。」他還說，「美國人與俄羅斯人開始互相射擊時，那會是一場世界大戰。」

儘管如此，拜登也指出，即使普丁「傻到進入（烏克蘭），應該也夠聰明，不會做出任何對美國公民造成負面影響的事情」，目前「不存在」必須派遣美軍協助公民撤離的情況。

▲美國總統拜登呼籲公民立刻離開烏克蘭。（圖／路透）



CNN及《路透社》報導，美國國務院在旅行建議中寫道，「身在烏克蘭的人現在應該透過商業或私人途徑離開……如果俄軍在烏克蘭採取任何軍事行動，美國政府將無法疏散公民。」2位知情官員透露，白宮已經批准計畫，如果俄羅斯入侵，將下令近2000名駐波蘭美軍協助公民撤離。

美軍估計，俄軍已集結約10萬兵力，光是本周就增加數千人，烏克蘭則估計邊境俄軍已達13萬左右；西方各國持續試圖透過外交手段化解危機，知情人士表示，拜登預計11日與歐洲及北約領袖討論烏俄局勢。

儘管如此，莫斯科始終否認有意入侵，並且多次提出「安全保證」，要求北約禁止烏克蘭加入、停止東擴。與此同時，俄國與白俄羅斯10日展開為期10天的「決心聯盟2022」（Union Resolve 2022）聯合演習。

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