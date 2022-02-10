文在寅曝「拜登、金正恩終將會晤」　《終戰宣言》與美達成共識

▲南韓總統文在寅認為，美國總統拜登（左）與北韓領導人金正恩（右）終將會晤。（合成圖／路透）



記者吳美依／編譯

南韓總統文在寅10日表示，首爾與華府已經針對韓戰《終戰宣言》的措辭達成共識，此外，美國總統拜登也多次表示，願意與北韓領導人金正恩對談。他認為，美朝元首最終可望會晤，「美國準備好與北韓會面，隨時隨地且沒有前提……這只是時間早晚的問題。」

《韓聯社》報導，文在寅表示，拜登多次強調，朝鮮半島無核化是其外交重點政策之一，也積極聯繫平壤，希望再次展開對話，「我們非常歡迎且支持這個務實且合乎現實的做法。」他也提到，如果拜登與金正恩真的舉行歷史性對談，自己非常希望，朝鮮半島無核化、和平制度化、北韓與美國關係正常化等方面，都能取得實質性進展。

▲2021年5月，拜登在華府會見文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅提到，自己去年5月在華府會見拜登後，拜登就任命北韓特使金星容（Sung Kim），展現出與北韓對話的意願。他藉此反駁美國將重拾歐巴馬時期「戰略忍耐」（strategic patience）北韓政策的說法，「美國總統持續為了繼續對話做出實際努力。」

韓戰發生於1950至1953年，最終以「停戰協議」而非「和平條約」結束，因此嚴格上來說，南北韓仍處於戰爭狀態。文在寅強調，正式終戰宣言「代表朝鮮半島促進互信、朝向無核化及和平制度化邁進，並且結束敵對關係的過程」，但也坦言，即使達成共識，也無法在其任期5月結束前簽署。

2019年，時任美國總統川普與金正恩在越南河內舉行第二次「川金會」，卻未能達成協議，此後美國與北韓的會談陷入僵局至今。儘管首爾對韓戰終戰宣言做出不少努力，北韓卻始終態度冷漠，甚至在今年1月進行7次導彈試射，加劇朝鮮半島緊張局勢。

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