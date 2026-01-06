馬杜洛找大咖律師！曾助亞桑傑重獲自由　執業逾30年戰績曝光

▲波拉克曾助維基解密創辦人亞桑傑重獲自由。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛被抓到美國受審，並於5日在紐約出庭，他的委任律師波拉克（Barry J. Pollack）也在場。波拉克過去曾為多起複雜國際案件當事人辯護，包括維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）。

NBC新聞、紐約時報等報導，馬杜洛委任律師波拉克1991年畢業於喬治城大學法學院，是律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP合夥人，執業超過30年，經驗相當豐富，對於涉及地緣政治與法律領域的複雜案件並不陌生。

名律師接手 曾助亞桑傑重獲自由

2024年，波拉克成功為澳洲籍的亞桑傑與美國司法部達成認罪協議，讓亞桑傑重獲自由，結束長達近14年的法律纏訟。在此期間，亞桑傑多數時間藏身英國倫敦的厄瓜多大使館。

波拉克也曾為美國休士頓能源巨頭安隆（Enron）前高階會計主管克勞茲（Michael Krautz）成功洗刷詐欺罪名，爭取到無罪釋放。2007年，波拉克替被錯誤定罪謀殺雙親、入獄服刑17年的男子坦克利夫（Martin Tankleff）爭取到自由。

律師梅伊（Jon May）指出，馬杜洛找不到比波拉克更好的律師。美國刑事辯護律師協會會長比瑞爾（Andy Birrell）則稱，波拉克是老手，非常有經驗，一絲不苟、謙遜低調，深知如何清楚解釋複雜法律概念並說服陪審團，「無論如何，馬杜洛總統都將因此受益」。

辯護費恐破億台幣

另外，CNN引述法律專家說法指出，考量到指控罪名的數量、證據、證人、案件歷時超過20年等因素，這類案件若要妥善辯護可能需要花費500萬至1000萬美元（約新台幣1.6億元至3.1億元）。

▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透社）