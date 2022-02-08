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拜登政府提供愛國者工程勤務　性能提升可攔截彈道、巡弋飛彈

▲MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

▲MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

記者林銘翰／台北報導

美國國防安全合作署7日宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。對此，國防部表示，美國政府於美東時間2月7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

美國國防安全合作署（DSCA）7日透過新聞稿表示，國務院已決定出售支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元（約新台幣28億元），其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。

軍方官員指出，愛國者導引增強飛彈（GEM）指的就是台灣先前進行的愛國者二型飛彈性能提升案，政府原本對此案僅以「愛二性能提升為愛三等級」來形容，並未對實質項目加以詳述，但美方此次軍售案公告內容，直接點出愛國者導引增強飛彈（GEM）。

官員說明，愛國者導引增強飛彈（GEM）就是愛二飛彈的性能提升型，並且區分為GEM-T與GEM-C兩款，其中GEM-T提高了飛彈射程、射高和導引精度，具有攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈，GEM-C型飛彈則是攔截對台進行低空攻擊丶雷達截面積較小的巡弋飛彈。

對此，國防部表示，美國政府於美東時間2月7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部也說，此次軍售顯示美方對我國防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

民進黨立委王定宇受訪時表示，美國總統拜登延續了前總統川普政府時期，大力支持台灣的政策，而支持台灣也是美國國會山莊不分民主、共和黨，唯一能夠有共識的一件事情。

王定宇指出，拜登政府在今天宣布，通過他任內的第二項對台軍售，項目是愛國者飛彈的工程勤務相關標案，雖然案子不大，但是象徵的意義很大，不僅代表台美關係的穩固，也象徵美國重視台灣面臨中國威脅，必須提高自我防衛能力。

王定宇認為，美國透過這樣的宣布適度地回應，中國運用民航運輸機種，騷擾東引防區上空，讓中國知道「你越騷擾威脅、越踩紅線，台灣將因此得到更多的支持」，台灣反而能夠更強大，他認為這樣訊息的釋出在這個敏感的時刻，有相當重要的意義。

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