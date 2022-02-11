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轟藍營反核食誤導市民　高雄正能量籲下架「韓粉議員」

▲▼轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院近日宣布解除日本福島等5縣市食品進口禁令，高雄市國民黨籍議員陳若翠、宋立彬、邱于軒等人不滿高喊「反核食」。對此，高雄市民進黨議員擬參選人、「高雄正能量」成員林志誠、鄧巧佩、黃雍琇及李庭慧表示，台灣開放的是福島等五縣符合安全規範的食品，而非輻射超標的「核食」，陳若翠等人已多次利用資訊落差製造社會紛亂，呼籲市民朋友用選票下架這些「韓粉議員」。

林志誠指出，來自日本福島等五縣的「福食」與輻射污染超標的「核食」是完全不同的概念，政府只是開放符合食安標準的福島周邊食品進口，輻射超標的食品仍然不能進來，藍營刻意將安全的「福食」誤導為「核食」，企圖混淆民眾視聽，無非是為了博取政治利益，令人不齒。

▼轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼轟藍營反核食誤導市民，高雄正能量籲下架「韓粉議員」。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄧巧佩表示，目前全世界只剩下台灣與中國全面禁止福島等五縣食品進口，台灣要與世界各國接軌、做生意，就應以科學標準取代產地迷思，台灣整體食品輻射容許量標準幾乎是全球最嚴格，近日政府也已提出加強邊境管理等諸多具體配套措施，足以確保民眾食安，請藍營議員別再危言聳聽、製造恐慌。

黃雍琇說，民進黨政府是在配套完整、安全無虞的前提下開放福食，從未將人民健康當成談判籌碼，反倒是國民黨把政黨利益置於國家利益之上，尤其是高雄幾位議員，為了扯政府後腿，不惜動用各種政治語言與資訊落差來製造社會紛亂，籲請市民在今年大選時用選票下架這些為反而反的「韓粉議員」。

李庭慧強調，國民黨先前操作反萊豬公投失敗，證明多數民眾更相信科學證據與國際趨勢，這種製造恐慌的戰術已經被看破手腳，奉勸這些「韓粉議員」適可而止，還給高雄人一個乾淨、理性的政策討論空間。

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