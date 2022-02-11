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社會 社會焦點 保障人權

智障孫拒吃藥尖叫踢人　阿嬤單獨照顧9年情緒失控勒斃他

▲▼ 。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲75歲嬤在住處以繩子將長孫勒弊。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市去年發生75歲阿嬤勒斃長孫人倫悲劇，獨力照顧2名幼孫的阿嬤，兒子及媳婦多年前相繼去世，去年10月間患有極重度智力障礙的12歲長孫，在弟弟上學前不願服藥，還高分貝尖叫吵鬧，並踢了阿嬤一腳，阿嬤一時情緒失控持48公分的彈力繩將其勒弊。台中地檢署依殺人罪將她起訴，並以阿嬤主動自首，請法官減輕量刑。

起訴書指出，阿嬤的兒子及媳婦於2013年7、8月間相繼過世，導致要讓年邁的阿嬤獨力承擔照顧2個孫子，由於長孫換極重度智力功能障礙，表達困難、溝通不易，阿嬤備嘗艱辛、常感挫折。

去年10月8日上午7時，阿嬤在住處客廳要求長孫服藥，遭到拒絕，並且持續尖叫吵鬧，她遂要求小孫子自己先出門上學，但長孫仍持續發脾氣、尖叫，還踢了阿嬤一腳，導致阿嬤情緒失控，從客廳的健康椅拆下含雙邊扣環、長約48公分的彈力繩，將長孫壓制在沙發上，用繩子纏住其脖子2圈，再利用扣環將繩子勾住，使其無法掙脫。

用繩子綁住長孫後，阿嬤將其獨留家中，自己外出到附近菜園澆水，同日上午8點半，阿嬤返回住處時發現長孫躺臥於地板上，毫無動靜，查看之後才發現長孫已沒有呼吸，隨後向警方自首，警方到場後趕緊將男童送醫，仍宣告不治。

阿嬤向檢警否認有殺人犯意，辯稱「我不是故意的，我沒有想到孫子會這樣死去」，辯護律師稱阿嬤應是過失致人於死，檢察官不採信，依殺人罪起訴。

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