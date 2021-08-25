人間悲劇！母攜2子輕生16歲兒亡　她失憶2年驚認殺子：報復丈夫

▲婦人帶2個兒子尋短造成大兒子死亡，高雄地方法院依殺人罪判婦人12年6月徒刑 。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區前年發生一起母親與兩名兒子在家中燒炭的悲劇，消防隊趕抵將還有氣息的母親和小兒子送醫急救，但不幸的是大兒子已明顯死亡，小兒子卻有後遺症，高雄地院審理後依殺人罪判曾婦12年6月徒刑。

判決指出，曾姓女子嫁給洪姓男子後，在二兒子2011年出生時，決定買房子開鎖店賺錢，曾婦則辭去工作專心當家庭主婦，但雙方時常因經濟問題爭吵。而到2013年，洪男見妻子常常睡不著，便帶她求診身心科，但曾婦卻被診斷出「強迫症」，發病時會狂洗手，每次洗手時間很久，每天也要洗上數十次，心情易怒、煩躁、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張，最後還確診重度憂鬱症。

但因錢吵架的生活始終沒結束，丈夫前年又因爭起離家在外居住，曾女則認為先生棄她們母子3人不顧。竟在同年7月3日，餵食當時只有16歲和8歲的洪姓小兄弟安眠藥，待2人皆昏睡後，即以膠帶、毛巾、衣物等物將屋內門窗封閉，並取出備好的木炭燃燒。

而曾女友人到她家見無人回應而離去，撥打電話告知洪男，洪男返家察看，發現家門反鎖，撥打家中電話均無人回應，驚覺有異而報警處理，經警協同消防隊員到場破門而入，並通知救護車到場救護，然大兒子已因一氧化碳中毒窒息死亡，曾女及小兒子則陷入昏迷，經緊急送醫後2人均恢復意識，雖然洪小弟弟幸免於死，但因受一氧化碳中毒併神經學後遺症、疑創傷後壓力症候群等傷害。

一開始接受檢察官訊問和準備程序時，曾女都稱「不知道」、「沒有印象」、「沒有」，事隔2年到法院審理時才坦承犯行，表示因為想要報復先生丟下自己及孩子才做這件事等語，且案發時曾女還會緊閉門窗，以毛毯塞住對外大門下端縫隙，還曾步出屋外，再步入屋內並將門鎖反鎖，靜躺在孩子身旁，法院認定曾女輕生、殺子意志堅決，辨識行為違法性及辨識能力，與一般人比較並未顯著減低，不適用減輕其刑規定，因此，最終仍依殺人罪判曾女12年6月徒刑，全案仍可上訴。

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