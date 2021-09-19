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剛移居紐西蘭　醫師娘隔離14天出關「突詭異抓狂」殺害3幼女

▲▼醫師夫婦移居紐西蘭，才剛解除防疫隔離，老婆卻無預警殺害3名幼女。（圖／翻攝自Facebook／Graham Dickason）

▲醫師夫婦移居紐西蘭，才剛解除防疫隔離，老婆卻無預警殺害3名幼女。（圖／翻攝自Facebook／Graham Dickason，下同）

記者張寧倢／編譯

一對結婚15年的醫師夫妻8月底自南非移居紐西蘭南島，才剛解除14天的入境隔離期不久，40歲的妻子突然在家中殺害3名幼女，等丈夫參加完醫院工作聚會返家就目睹悲劇，情緒瞬間崩潰。隔壁鄰居還聽到男子歇斯底里哭喊道，「真的發生這種事了嗎？」

根據《每日郵報》報導，骨外科醫師迪卡森（Graham Dickason）帶著妻小舉家移居紐西蘭南島提馬魯（Timaru），入境後在一家飯店度過了14天隔離檢疫期，沒想到才剛解隔離不到幾天，悲劇發生了。迪卡森16日晚間10時剛參加完題馬魯醫院的一場工作聚會，回到家就目睹6歲大女兒、2歲雙胞胎女兒已經遭同樣身為醫師的40歲妻子蘿倫（Lauren Dickason）殺害，他情緒瞬間崩潰大哭。

▲▼醫師夫婦移居紐西蘭，才剛解除防疫隔離，老婆卻無預警殺害3名幼女。（圖／翻攝自Facebook／Graham Dickason）

▲6歲大女兒莉安（Liane）與2歲的雙胞胎卡爾拉（Karla）和瑪雅（Maya）慘遭母親殺害身亡。

鄰居考珀（Karen Cowper）描述，她當時聽到一名男子邊哭邊問，「真的發生這種事了嗎？」眾人問他還好嗎，卻沒有得到回應，男子是一直歇斯底里地尖叫哭泣。另一名鄰居華利（Jade Whaley）表示，第一時間是先聽到有人在哭，後來又聽到一聲巨響，就像是有人「砰一聲」用力關上門那樣，「我們透過柵欄，看到有人在房子後面走來走去，一邊哭泣。」

報導稱，蘿倫4個月前才在臉書上發文放閃，「結婚15周年快樂，真是一段冒險旅程，我們建立了美好的家庭，一起度過許多美好的時光，希望接下來幾年更幸福、更快樂，希望孩子們可以讓我們睡個好覺。」如今蘿倫卻因為殺害3名幼女而踏上法庭的被告席，被指控謀殺也默默無語，沒有提出抗辯，一旁的老公迪卡森看起來則相當憔悴且痛苦。蘿倫現被關押於當地精神健康中心，10月5日將在高等法院再次出庭。

▲▼醫師夫婦移居紐西蘭，才剛解除防疫隔離，老婆卻無預警殺害3名幼女。（圖／翻攝自Facebook／Graham Dickason）

▲迪卡森醫師夫婦住在南非時期的鄰居和熟人都聲稱，這家人感情深厚，看不出任何問題。

一名不願意透露身分的南非前鄰居表示，這對夫妻先前一直努力想懷上孩子，所以後來小孩出生時，他們非常感激，也很愛幾個孩子們，「有些事情就是沒道理，我不知道是不是搬到紐西蘭後產生壓力，被隔離這麼久，無法適應一切，但無論如何這情況都不正常。」逝世女童們的祖母說，家人至今仍然難以接受悲劇的發生。

這對夫妻在南非長期聘請的幫傭塞班約妮（Mendy Sibanyoni）表示，從家庭背景看起來沒有任何問題，父母對孩子有著無比的愛，3個小女孩都彬彬有禮，蘿倫還會在臉書稱孩子們是天使，「我從沒看過這家人發生過爭吵或是什麼事情，對我也像家人一樣，一切毫無異狀。」蘿倫在南非的前鄰居兼同事也說，蘿倫非常謙遜，她和丈夫都是好人，因為她很難受孕，他們等了好多年才有了孩子，這無疑是個巨大打擊。

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