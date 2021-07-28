苗栗28歲男與姊吵架　刺殺8歲外甥利刃穿肺！自戕割頸亡

▲苗栗縣苑裡鎮28日中午發生人倫悲劇。1名28歲盧姓男子因家庭糾紛，憤而持刀刺向8歲外甥後自戕，造成1死1重傷慘劇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮驚傳一起人倫悲劇，28日中午左右，1名盧姓男子因與同住家人發生口角衝突，突然持刀刺向自己8歲的外甥，造成男童左上臂及肺臟有嚴重穿刺傷，倒臥血泊中被家人發現送醫；隨後行兇的舅舅在警方到達前也持刀自戕，造成頸部、胸部、腹部多處刀傷大量出血，送醫後宣告不治，全案正在調查釐清中。

警方表示，28日中午12時20分接獲醫院通報，稱在急診室有1名8歲男童身上有不明傷勢，經員警到達發現，這名男童身上有多處刀傷，驚覺不單純，趕緊通報分局支援。經警方前往住家查看，在到達前這名28歲盧姓男子已經手持利刃自戕，警方趕緊通知救護車前來。起初盧男情緒躁動，員警還在車上幫忙壓制，但到達醫院前已經沒有呼吸心跳。

▲▼盧男自戕後送醫急救，最後還是因傷重不治；他的母親在事發後，只能無奈蹲在門外不發一語。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苑裡李綜合醫院院長許明賢表示，盧男到達醫院時發現，他頸部有6道刀傷，胸部左右2邊都有嚴重穿刺傷，腹部也有5道很深的穿刺傷；經開刀搶救將近30分鐘後，還是因傷勢過重而不治。而男童則是家人送往醫院急救，到達時男童意識模糊呈現休克狀態，左上臂及左胸肺臟遭刺穿，有開放性氣血胸，經搶救後暫趨穩定，目前還在加護病房觀察中。

經警方初步調查，這件兇殺案件起因為盧男與同住的姐姐有著金錢上的糾紛，造成盧男憤而持刀對其外甥痛下毒手，至於詳細的事發原因，還待警方調查釐清當中。

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