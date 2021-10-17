我要掌控生活！17歲少年「砍殺父母」鮮血飛濺　冷靜坐台階思考人生

▲美國17歲少年在住處持刀砍殺父母。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國愛荷華州錫達拉皮茲（Cedar Rapids）近來爆發一起極度慘絕人寰的家庭悲劇！兇嫌為一名年僅17歲的少年，他於當地時間14日凌晨2時10分被警方發現渾身沾滿鮮血，冷靜地獨自坐在自家屋外台階，警方隨後在住處內發現2具屍體。少年接受警方偵訊時才坦承，為了取得生活上的主導權，才手持刀斧殘忍砍殺父母。

根據當地媒體《公報》（The Gazette），17歲少年奧頓（Ethan Alexander Orton）於該日深夜手持刀斧砍殺42歲的父親凱西（Casey Orton）、41歲的母親米斯蒂（Misty Scott Slade），家中頓時鮮血四濺，整個血腥味沖天撲鼻，他冷靜地坐在屋外台階，而鄰居在聽到可疑的怪聲後決定向警方報案。

奧頓向警方坦言，他想要掌控自己在生活上的自由，於是才持刀斧砍殺父母。

該則報導採訪少年奧頓一家三口的鄰居，鄰居們表示其實慘遭殺害的該對夫妻4年半前才從鹽湖城搬到錫達拉皮茲，夫妻倆性格慷慨大方、且懂得栽培指導後後輩，兩人都在同一間汽車公司工作，凱西從2018年以後一直在雪佛蘭汽車部門擔任技術人員，而米斯蒂幾個月前開始在業務發展中心工作。

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