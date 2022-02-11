台南私立中學生確診！校方緊急通知停課　家長驚恐對話曝光

記者林悅／台南報導

台南市１間私立中學營隊活動，驚傳參加的孩子、家長確診，2月10日緊急宣布11日開學日停課，開學延後至2月14日，學校並進行大清消，台南市政府11日將舉辦防疫記者會說明。

▲台南1間私立中學所辦營隊活動驚傳有學生確診，開學日校方緊急停課，通報台南市及高雄市衛生局等單位進行清消查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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該校學務主任指出，2月10日上午8時多，校方接獲高雄確診家長通知，獲悉參加營隊活動的孩子也確診，校方緊急開會討論，決議2月11日開學日停課1天，開學日延後。

據悉，因為學員高雄的父母被通知確診後，孩子也跟著確診，父母才趕緊通知校方，校方說，該營隊活動主要是為小朋友所辦，活動期間為2月8日、9日兩天，分2個梯次，每梯次約有20多位小朋友參加，參加的孩子來自台南、高雄及屏東。

校方表示，10日上午接獲通知，當天就進行3次大規模清消，2月11日預防性停課，還會再進行1次清消。校方說，獲知消息後已立即通報台南市教育局、衛生局、高雄市衛生局及國教署，相關單位對於校方的防疫措施相當肯定。

校方強調，因為發生時間是在開學前，依台南市的相關規定是不需停課，但經會議討論後，決定採取更高標準，決議預防性停課，爭取時間等待篩檢結果揭曉。

據了解，該校在2月8日、9日所舉辦的小公民營活動中，有參與活動的學員，住在高雄的家人受工作場所的同事染疫之故而確診，該學員亦於10日被通知是確診。校方接獲消息，立即啟動防疫相關機制，並配合南市教育局、衛生局、高市衛生局之相關規定，進行各項防疫措施分，包括2月11日全校採預防性停課，住宿生週日下午再返校即可，本週六日原訂所有活動皆暫緩，另擇期舉行，日期行通知。

教職員於2月11日上午返校進行校內應變機制說明，並協力進行校園第四波清消。11日上午已整小公民營活動人員名冊給台南市、高市衛生局，由衛生行政機關進行相關人員的疫調、匡列、採檢或隔離通知。11日已由總務處人員進行兩次校園、教室大清消；下午由台南市環保局入校進行第三波大清消。校方會持續關心參與小民活動的高二、三學生的健康狀況，充分掌握列或採檢或隔離結果。校方表示已做好相關準備，防疫措施也步步到位，親師生可以安心、放心。

據了解，台南市1家國小停一班，還有知名教育機構也停課，疑有孩子參加台南該私中所辦的營隊活動。