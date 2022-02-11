百名移工除夕夜狂放煙火！民眾怒轟警察被塑膠　永康分局說話了

記者林悅／台南報導

台南永康工業區在除夕夜傳出有百名移工歡喜過年，但過了凌晨12時仍大肆施放煙火，嚴重打擾附近住戶安寧，民眾報警卻看到移工當著警方巡邏車繼續放炮，好像「無法可管」，永康分局警方11日上午表示，警方到達施放煙火現場，即予以勸導告誡停止施放，違規者將函請相關主管機關裁處。

▲台南市永康分局警方表示，警方據報到現場有立即勸導告誡停止施放爆竹煙火。（圖／民眾提供，下同）

據了解，台南市永康工業區被人投訴在除夕夜有百名移工，在大馬路開心點火放炮，移工想放就放，完全不管會不會吵到居民及危及來往人車，員警前來勸導，移工也沒在怕，投訴民眾質疑移工是「法外之人」連警察也不敢抓？這些移工無視及挑戰公權力，社區住戶被吵到大年初一凌晨都無法得到安寧。

轄區永康分局對此表示，警方據報到達施放煙火現場，即予以勸導告誡，要求停止施放，違規者將函請相關主管機關裁處。警方並非施放煙火及噪音等主管機關，員警均依規定勸導制止查處，並查報函請主管機關依法認定裁罰。

台南市環保局表示，春節初一至初三於管制時間可施放爆竹煙火，其餘春節期間不得施放爆竹煙火，違者將依噪音管制法最高可告發3萬元，惟初一至初三雖可施放爆竹煙火，但如產生煙塵影響空氣品質，可依空氣污染防制法第32條最高可告發10萬元，請民眾歡渡節慶時也應遵守相關法令規定，以免違法受罰。