開學了！侯友宜視察校園防疫　提醒學童「營養午餐不交談、不共食」

▲侯友宜在校門口迎接學童，親自叮嚀營養午餐不交談、不共食。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

今天（11日）是中小學開學日，新北市長侯友宜一早赴板橋中山國小關心學校防疫情形，叮嚀師生落實3級防護（在家量、到校量、隨時關心學生健康）、健康5原則（量體溫、勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校），並維持安全社交距離，同時也鼓勵教師盡快施打第三劑疫苗，確保校園安全。

▲侯友宜赴板橋中山國小關心學校防疫情形。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜表示，教育局在開學前發布新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫，讓各校據以遵行並進行各項檢核。再次叮嚀親師生務必配合各項防疫措施，務必落實3級防護（在家量、到校量、隨時關心學生健康）、健康5原則（量體溫、勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校）、維持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）。

▲侯友宜赴板橋中山國小關心學校防疫情形。（圖／記者楊蕓攝）

此外，校園內需遵守佩戴口罩規定，以及落實用餐防疫，也請師長隨時關心自身與學生的健康狀況，如發生確診或疑似個案，應立即通報，以利快速因應、及時協助。

中山國小校長陳學添表示，學校於開學前召開防疫小組會議，規劃執行各項開學後防疫措施，也已經完成線上授課規劃及教學演練。此外，也都備妥防疫物資達安全儲備量、完成校園室內外環境清消，而學校教職員工接種2劑疫苗已達99%，會持續鼓勵施打第3劑以增強免疫力，共同守護校園師生安全。

▲侯友宜赴板橋中山國小關心學校防疫情形。（圖／記者楊蕓攝）

因應開學加強防疫，教育局今天總動員104位科室主管、督學及聘任督學，親自前往學校視察督導防疫作為，確認師生入校門確實戴口罩、量體溫，留意量測體溫動線人流順暢，也確認學校防疫物資整備情形及教室需開窗通風等防疫措施，力求各項防疫到位。