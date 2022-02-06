柑橘表面全白像極發霉！　專家揭「擦了防曬乳」真相

▲柑橘表面白到不少人看到以為發霉或壞了。（圖／翻攝農糧署臉書）



記者許展溢／台北報導

秋末冬初正是台灣柑橘成熟季節，在台灣低海拔山林地區，幾乎都能見到柑橘果園的分布，更是春節應景水果之一，不過不少人有時看到水果表面變白色，好像抹上一層白粉，都以為發霉或壞掉，農委會說明，其實那是擦了防曬乳。

農糧署指出，柑橘是年節主要應景果品，不僅營養價值高，皮薄好剝，果肉甜美多汁，黃澄澄的外型十分喜氣，果肉富含維生素A、B、C、礦物質、有機酸、纖維質等營養價值，特別是其香氣濃郁又帶點酸味，常成為料理時的調味食材，飯後食用更能促進消化，消解過年大魚大肉的油膩感，更象徵「吉祥如意」、「開運大吉」等新年好兆頭，因此常成為年節祭拜及家中新年吉祥擺飾，目前正值產期的茂谷柑越冷風味越佳，不僅甜度高且多汁耐貯藏，年節自用或送禮都是最佳選擇。

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但柑表面的白粉是什麼？農糧署強調「不是農藥、不是發霉」，更不是果粉，都是果農們的用心，因柑橘家族中，皮薄的茂谷柑枝條直立及頂端著果性強，果實容易受到日曬傷害，造成果形歪斜、汁少味淡，品質和賣相都會受影響，因此，多數農民在果樹著小果後，會於果皮表面噴施「碳酸鈣粉（石灰粉）」，為茂谷柑上一層「防曬乳」，減少果實被曬傷的機率。

農糧署強調，果實通常清洗乾淨才會出貨，若買回時尚有殘留粉末也不必擔心，只要以清水洗淨表面，即可安心食用。

另外，要如何挑選到好吃？農委會提醒，果皮外表光滑，軟硬適中的較好，橘子可用手摁，感受橘皮緊貼果肉的為佳，較為新鮮且水分未流失。可以用手掂量水果的重量，較重的代表水分飽足，橘子不需放冰箱，放在通風良好的地方即可，如果有一顆橘子出現損傷或發霉必須立刻處理，避免整袋橘子全部發霉加速腐敗。