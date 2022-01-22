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「接粒挺釋迦」國道服務區加油站買得到　鳳梨釋迦「載了就走」

▲南仁湖西螺休息區擺設道農市集，成功吸引許多用路人及遊客注目採購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲南仁湖西螺休息區擺設道農市集，成功吸引許多用路人及遊客注目採購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

三地集團南仁湖公司開辦道農市集，引領國道服務區銷售農產的風潮，展現交通場站對促銷農產品的有利貢獻。  適逢農曆年節前夕，南仁湖率先拋磚引玉，認購台東鳳梨釋迦，除提供服務區與集團北基加油站19處共同銷售，並捐贈給長期認養的雲林縣四所偏鄉小學營養午餐及長幼食堂一同品嚐，來表達支持農民。

南仁湖公司經營國道服務區已22年，自2008年起在農糧署輔導及高公局支持下開辦道農市集，提供農民在假日銷售生鮮農產品，13年來營業額已突破3億元以上，對於協助農產行銷不遺餘力，現今已成為農產盛產時的重要推手，從洋蔥、鳳梨、香蕉、高麗菜、火龍果、茂谷柑協助農民銷售，以買了整箱就帶上車的「方便性」擴大農民銷售商機。

南仁湖在春節前夕，準備逾90箱最新鮮台東直運的鳳梨釋迦，於六服務區9站點「中壢、湖口南北、西螺南北、古坑、東山、關廟南北」全力展鋪銷售，提供民眾選購，有禮盒裝及自營餐飲「豐味棧」在點餐時，可以購買單顆釋迦，滿足不同需求，民眾可以馬上吃到新鮮味甜的鳳梨釋迦，售完為止。

▲南仁湖西螺休息區擺設道農市集，成功吸引許多用路人及遊客注目採購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲南仁湖在春節前夕，準備逾90箱最新鮮台東直運的鳳梨釋迦，於六服務區9站點「中壢、湖口南北、西螺南北、古坑、東山、關廟南北」全力展鋪銷售，提供民眾選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

集團副董李宗熹表示，就是要多方齊下增加購買機會、訴求方便一車一釋迦，把量衝出來，因此把三地集團旗下的北基加油拉起來一起助攻，全台共有61座加油站營運，此次選出19處加入助銷鳳梨釋迦，希望透過此次活動，讓顧客加油時順道買鳳梨釋迦，一起為果農加油。

李宗熹說，南仁湖旗下服務區、北基加油站促銷鳳梨釋迦熱，優良的品質是消費者的第一首選，台東縣長饒慶鈴也親自為國道服務區拍攝影片行銷，邀請民眾「接粒挺釋迦」，正向提升採買鳳梨釋迦意願，另外，南仁湖公司配合政府創造多元銷售管道服務廣大民眾及農民，亦可事先打電話向服務區及加油站預購。

▲南仁湖西螺休息區擺設道農市集，成功吸引許多用路人及遊客注目採購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三地集團共準備逾90箱台東產地直送鳳梨釋迦，除供用路人現場選購還可以電話預訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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