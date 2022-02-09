北市父陪子居隔確診！點點幼兒園群聚案累計17人　匡列採檢出爐

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布新增10例，其中台北市為1例，是台北市松山區點點幼兒園案延伸，爸爸陪孩子居家隔離而確診。

▲台北市松山區幼兒園群聚案，累計17人確診。（圖／記者屠惠剛攝）



台北市政府衛生局表示，北市新增1例個案是北市松山區點點幼兒園相關案件，爸爸（案19386）1月26日陪兒子（案19344）居隔，父子入住前採檢為陰性，2月7日居隔期滿，解隔採爸爸陰性，兒子確診Ct值31，2月7日爸爸陪兒子就醫，爸爸因陪病再採檢確診Ct值33，已收治於醫院治療，無台北市公共場域足跡。

台北市政府衛生局指出，幼兒園群聚案已累計10位學童（5位幼兒園學生、5位補習班國小生）、6位家長及1位職員，合計17人確診。

台北市副市長黃珊珊說明該幼兒園群聚案採檢狀況，220人居家隔離，12人轉陽性，208名陰性並在昨天解隔；預防性居家隔離50人，全數陰性；自主健康管理42人全數陰性；社區足跡擴大採檢123人全數陰性。

校園擴大採檢部分，1月26日採檢未匡列居家隔離的師生，包括幼兒園149人、補習班70人，共219人，全數陰性；1月28日採檢確診者原校同班同學，包括補習班11人、3所國小53人，共64人，全數陰性。

▼案19386陪兒子居隔時確診。（圖／台北市政府提供）

