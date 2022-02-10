虎年走春藏金閣　環保局：新春好康都在這

▲台南市環保局藏金閣將進行新春首次拍賣活動，主打商品有古典斗櫃、檜木菜櫥及捷安特單車等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣，2月12日將進行新春首次拍賣活動，主打商品有古典斗櫃、檜木菜櫥及捷安特單車等，另外配合新春還特別製作了許多創意手工家具，現場有各式品項與好康等著大眾來發現。

此次主打商品之一古典檜木製斗櫃，造型簡約優雅，保留月彎古銅手把，表面上有平光面漆，整體落落大方；兩只古早菜櫥，對稱木條雙門、以抽屜及層版分隔出功能性十足的置物空間，是老一輩熟悉的廚房物件，往往令其想起兒時到廚房翻找金柑糖的有趣記憶。

本週明星車王是捷安特ESCAPE及BOULDER車款。ESCAPE車種搭配700c輪組並使用較寬的外胎，混合了公路車與登山車的特點，該車配有島野21段變速，是環島旅行與休閒通勤最佳伙伴。BOULDER車款是捷安特最熱銷的入門鋁合金登山車款，搭配島野21段變速與較窄版的26X1.5外胎，全車經專業的技師調校整新，已恢復出廠前的狀態。

環保局廚餘生產之培養土，栽植花草一級棒，種出的蔬果肥美碩大，當天現場將展售環保局美學班人員，以廚餘培養土培育的「燈籠果」插枝苗。燈籠果含豐富維他命C與微量元素，在高級的甜點偶可見此特殊漿果，有幸興趣不妨買回家試栽種。另外，還有以牛皮沙發剩餘材料製作的創新商品「手工立體零錢包」，也是值得選購的小件喔。



市長黃偉哲指出，藏金閣秉持循環回收再利用精神，精心修繕廢棄傢俱、二手腳踏車，賦予它們新生命，歡迎大家來藏金閣尋寶。提醒民眾現為防疫時期，參與活動務必全程戴口罩、保持社交距離，落實實聯制及體溫量測等相關事項。

局長謝世傑表示，為提早讓大家享受西洋情人節的氛圍，當天凡是夫妻檔、情侶檔於藏金閣消費並於美學班之紙塑作品「愛與幸福」前牽手合影後上傳粉絲頁，即贈送美學班特製之雙雙對對手工作品，祝福有情人，天天幸福美滿。

環保局補充，2月12日戶外市集（東區府東街41巷6號）有環保局的尚介肥、美學作品販售及各式各樣攤位。社會局亦來設攤提供國民年金資訊服務，而資收兌換標準，可於環保局資源回收全民動起來網站(https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)查詢。