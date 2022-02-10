牛年閃耀虎年燦爛　光華高中勇奪2022台灣燈會燈王

▲2022台灣燈會全國線上花燈競賽成績於舊曆年前揭曉，台南市光華高中以配合虎年的「飛虎展翅」主題，勇奪高中職組「燈王」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022台灣燈會全國線上花燈競賽成績於舊曆年前揭曉，台南市光華高中以配合虎年的「飛虎展翅」主題，勇奪高中職組「燈王」，這是繼2021年底，該校多媒體設計科師生以「牛轉乾坤鴻運跟著來」，拿下2021台北燈節特優的好成績後，再度於全國大型燈會賽事中展現驚人的創作能量。



光華高中花燈製作團隊成軍16年，由前多媒體設計科主任王耀騰指導，利用社團活動時間進行設計與創作。王耀騰老師表示，花燈製作需要全心投入，其製作過程相當耗時與艱辛，學生常常需要利用假日及晚上時段趕製，所幸有學校與家長的全力支持。

參與製作「飛虎展翅」的張自祥同學，從高一開始就加入團隊，至今已３年。他表示：「在花燈製作團隊中學習到繪圖技法（圖像設計）、骨架製作（焊接）、色彩配置（花布配置）、電子配線、組裝…等，不但融入設計專業課程，還能跨領域整合其他機電專業技術，堪比業界實習，收穫良多。」



光華高中一向是國內各項大型燈會中的常勝軍。去年台北燈節受疫情影響而延到2021年12月舉辦，光華高中三組作品分別獲得特優、甲等與佳作的好成績。2022年台灣高雄燈會，該校再度以「飛虎展翅」、「高雄美食呷天下」兩組燈作參賽，榮獲「燈王」及「優等」，成績燦爛亮眼。