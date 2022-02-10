馬斯克笑不出來！太陽磁暴毀40顆衛星　SpaceX恐噴掉近14億

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）因為一場「太陽磁暴」可能會損失近14億台幣。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的太空科技公司SpaceX，上周發射了49顆低軌道衛星，不料，公司9日表示其中有40顆受到太陽磁暴衝擊，導致衛星脫離軌道並燒毀。據美媒預估，此次事故可能造成SpaceX損失將近5000萬美元（約新台幣13.9億元）。

美國太空探索科技公司（SpaceX）3日才剛發射49顆衛星升空，進入地球上方210公里處的軌道，卻在4日遭到太陽磁暴衝擊。根據SpaceX，由於這場太陽磁暴的速度及強度導致地球大氣變暖，增加了低軌道高度的大氣密度，進而讓衛星在運行過程中產生強烈摩擦與阻力，至少有40顆衛星受到衝擊。

儘管SpaceX未透露相關損失金額，但據美國CNBC估計，先前SpaceX曾透露發射衛星成本約為3000萬美元，再加上每顆衛星的估算成本，這場太陽磁暴可能讓馬斯克的太空事業損失將近5000萬美元。

然而，SpaceX對外宣稱，公司早已料到會有這種可能，預估衛星在重返大氣層的過程中就會被燃燒殆盡，因此「撞上地球」的機率為零。據悉，太陽磁暴的現象是由太陽表面的強力爆炸引起，釋放出的電漿與磁場足以衝擊地球。

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