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Omicron傳給動物！紐約白尾鹿爆首例確診　恐成下個新變異株宿主

▲▼白尾鹿。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國紐約州的白尾鹿成為首度被發現確診Omicron的野生動物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國賓州州立大學主導的研究團隊去年12月中旬到1月底，在紐約州史塔登島（Staten Island）捕獲131隻白尾鹿並採集血液與鼻咽樣本，至少4隻驗出Omicron變異株，成為全球第一批被發現感染Omicron的野生動物。獸醫學家擔憂，全美多達3000萬隻的白尾鹿可能成為新型變異株的宿主。

根據《紐約時報》報導，研究團隊抓到的紐約白尾鹿群中，有7隻鹿的PCR驗出新冠病毒，且擁有與Omicron變異株相同的突變，目前已有4隻鹿的樣本基因定序出爐，確認是首起野生動物感染Omicron的案例。

另外，研究中近15％血液樣本檢出病毒抗體，其中一隻確診Omicron的鹿體內抗體數量相當高，顯示牠可能在之前就感染過舊的變異株。研究人員擔憂，Omicron已被證實有機會避開人體免疫系統的防護，如果在鹿隻身上也出現類似逃脫免疫的現象，那麼以往曾感染過新冠病毒的動物很可能將再次染疫。

▲▼紐澤西州李堡通往紐約州的華盛頓大橋前，一隻白尾鹿出現在李堡歷史公園。（圖／路透）

▲紐澤西州李堡通往紐約州的華盛頓大橋前，一隻白尾鹿出現在李堡歷史公園。（圖／路透）

研究人員、賓州州立大學獸醫微生物學家Vivek Kapur表示，病毒在鹿群內的傳播為它提供了適應與進化的機會，「未來，它可能回過頭來困擾我們。」同樣來自賓州州立大學的研究小組負責人Suresh Kuchipudi說，更重要的是，這讓病毒有更多機會演化成新型變異株，「你可以想像，這可能是一個永無止境的循環，病毒在鹿之間不斷傳播，使牠們感染新的變異株。」

先前的研究報告稱，美國愛荷華州2020年底曾有新冠病毒在鹿群中廣泛傳播，2021年初則傳到俄亥俄州的部分地區，目前已有13個州被證實有鹿群確診較早期的病毒變異株。美國農業部此前已通報，包含貓、狗、虎、獅、雪豹、水獺、大猩猩和水貂都曾感染新冠肺炎。

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