立陶宛將爭取美軍常駐　強化區域安全

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，將爭取美軍常駐。（圖／路透）

中央社立陶宛盧克拉9日綜合外電報導

立陶宛總統瑙塞達今天表示，立陶宛將要求美軍常駐境內，以強化安全。

2019年以來，美國即以非重疊性輪派方式，在立陶宛駐紮由大約500名部隊和裝備組成的戰鬥支隊。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）在記者會中說：「當然我們將與美國商談，以確保輪派的美軍在立陶宛常駐。」

「這是北約能為立陶宛乃至整個區域強化安全和嚇阻威力的最好辦法。」

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