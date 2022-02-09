老校醫35年性侵200女病患　UCLA付67億和解！她痛訴：等了20年

▲ 希普斯被控多項性侵罪名。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）前校醫希普斯（James Heaps）35年來向數百名女性伸出狼爪，受害者集體提出告訴，指控校方蓄意隱瞞希普斯的罪行。校方8日宣布，將向203名原告支付2.436億美元（約新台幣67.8億元）賠償金。受害女性表示，等這一天已經等了20年。

《美聯社》報導，希普斯擔任UCLA校內婦產科醫師長達35年，去年5月被控犯下21項性侵7名女性的刑事重罪。該校8日宣布，該校同意支付2.436億美金，與203名女性達成和解，每人將獲得120萬美元。

受害者指控，校方數十年來忽視她們的聲音，隱瞞希普斯的罪行，放任他接觸更多病患。UCLA於2017年開始調查，希普斯則於隔年退休，但他始終堅稱自己無罪，否認有任何不當行為。

UCLA於8日聲明指出，「希普斯的行為應該受到譴責，且違背本校價值觀。我們對每位勇敢挺身的人表示感謝，盼望這項和解協議能為原告帶來安慰。」

受害女子沃勒克（Julie Wallach）20年前遭希普斯性暴力後曾向校方反映，但沒有得到任何回音，「我等這一天等了20年。」女子卡格爾（Kara Cagle）罹患罕見乳癌，8年前正接受痛苦的療程時遭遇襲擊，「我無法想像有人如此卑鄙，痛苦到我哭了出來。我為所有未能倖免的女性感到心碎。」