年後減肥新招！美研究揭每天「睡眠1秘訣」　不知不覺就少吃500卡

▲美國研究發現一種輕鬆瘦身方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

春節連假不知不覺體重上升，想在年後減肥的人可嘗試一種新方法。美國芝加哥大學與威斯康辛大學麥迪遜分校的一項合作研究，找來80名過重且睡眠不足6.5小時的成年人進行實驗，結果發現「比先前睡得更久」的人，平均每天能減少近300卡的熱量攝取，還有人不知不覺就少吃500卡，長期下來有助減肥。

根據美國CNN、福斯新聞報導，這項刊載於《美國醫學會內科雜誌》（JAMA Internal Medicine）的研究找來80名年齡在21歲到40歲之間的受試者，BMI指數介於25到29.9的「過重」範圍，且習慣性每天睡不到6.5小時。實驗將受試者隨機分為兩組，一組繼續維持原本睡眠，另一組則拉長睡眠時間至8.5小時，並持續2周養成習慣。

▲除了俗稱的睡美容覺之外，擁有好睡眠還能自然降低每日熱量攝取。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

研究顯示，每晚睡滿8.5小時組別的人，平均每天熱量攝取量減少了270卡，還有受試者不知不覺就少吃了500卡。研究人員推估，光靠「多睡覺」3年內就能減掉11.8公斤。研究作者、芝加哥大學睡眠研究中心的副教授塔薩莉（Esra Tasali）表示，這是減肥或維持體重的重大發現，「當你睡眠不足時，大腦中的獎勵中心會更加活躍，增加你對碳水化合物、垃圾食品或整體食物攝取量的渴望。」

未參與研究的梅奧醫院（Mayo Clinic）睡眠精神疾病與神經學家科拉（Bhanuprakash Kolla）表示，若延長執行時間，體重可能有更明顯的變化，傳達飽足感的「瘦素」（leptin，又稱瘦蛋白）已被證實會隨著睡眠不足而減少分泌，相反地，引發飢餓感的「飢餓素」（Ghrelin）則會隨之增加，「因此，當我們睡得不夠時，對食慾的抑制也會減弱。」

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）建議，18歲以上的成年人每晚至少應該睡7小時。

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