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正妹「約飯APP」上陽明山泡湯　慘遇「美工刀之狼」遭重壓強吻

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲正妹使用約飯APP找男網友上陽明山泡湯，豈料竟遇狼，慘遭猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名正妹小莉（化名）使用社交 App「Eatgether」與李姓男網友參加泡湯活動，李男開車搭載她前往陽明山，途中竟假裝伸手抽取衛生紙及拿包包為由，將左腳跨越副駕駛座強行壓住小莉瘋狂親吻，她不斷抵擋並以腳踢擊，反抗過程中受有頸部等多處擦傷，最後跳車逃離，邊撥打110電話並跑向附近住戶家求救。士林地院審結依強制猥褻罪，判處李男有期徒刑1年。

事情發生在2020年8月12日，李男開著車在捷運士林站搭載小莉共同前往「馬槽花藝村」泡湯，李男行經人煙稀少產業道路時，竟將車停下，假裝要伸手抽取放在右前方擋風玻璃處的面紙及拿取後座背包為由，違反小莉意願，將左腳跨越到副駕駛座腳踏板，用身體強行押住副駕駛座的小莉身上，小莉嚇壞以雙手不斷抵擋並以腳踢擊，本想試圖拉開車門逃離，卻因無法順利開啟車門遭李男拉回，繼續強吻，最後小莉掙脫趁隙逃離，撥打電話報警並跑向楊姓住處求救。

法院開庭時，李男狡辯沒有碰觸小莉，只是當天晚上8、9點，小莉要下車，在山區擔心發生危險才將她拉回想載她到捷運站，也解釋小莉會想下車是因為他當天因為家庭及工作亂糟糟，小莉邀請參加泡湯聚會，途中開車想回家，但又怕小莉認為他想法反反覆覆，才未提及要回去，但小莉不斷說想要泡溫泉，一時情緒失控才對她動粗。

▼女約男網友泡湯，慘遭猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼女孩哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

小莉害怕得向法官表示，當天李男不斷將身體壓下來時就一直把頭壓低，一直往她的臉頰側邊，還有頸部這邊，試圖要做親吻的動作，中間一度有拉到車門，要把車門推出去逃走，但又被拉回車裡，下車逃跑時，也不顧路上是否有其他危險，只覺得在車上遭遇到的行為，比任何事情更危及到當下的生命安全。

法官勘驗小莉唾液檢體比對鑑定書，發現李男同年11月18日在新北是三重區也犯下另一起性騷擾，他利用女推銷員在早餐店隨機招攬試喝賀寶芙飲品，竟持隨身攜帶的美工刀猥褻，過程中因發生激烈拉扯，女推銷員上衣更遭扯掉僅剩胸罩，女子甚至不慎撞擊牆壁受有頭部頸部挫傷、鼻鈍傷出血及鼻骨骨折的傷害。新北地院審結，依犯攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。

士林法院合議庭審酌李男利用小莉舉辦網友活動機會，並藉機駕駛自小客車搭載機會，行駛到人車較為稀少山區後，為滿足一己個人色慾，利用體型及力量優勢，違反小莉意願犯下強制猥褻行為，且始終否認以強吻方式猥褻，可見沒有反省之心，依強制猥褻罪，處有期徒刑1年。

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