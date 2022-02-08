認女董講話很大聲鬧衝突　女遭判拘役竟求：判我死刑以除後患

▲女子與人發生肢體衝突遭判拘役後，竟求法院將自己判處死刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓女子日前認為媒體公司女董事青木講話「很大聲」，雙方在捷運上口角；不料一個半月後雙方又在捷運上相遇，出現肢體衝突。陳女一審遭判拘役25日、女董也遭判拘役10日。上訴二審後，陳女認為自己沒犯法、遭人栽贓，竟要求法官將自己判死刑，「以除後患」！高院最後駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳女2019年10月21日上午10時半，在臺北捷運車廂內，因細故與某媒體科技股份有限公司女董事AOKI（青木）發生口角。同年12月9日晚上8時半許，2人在捷運車廂內再次相遇，陳女對青木大叫：「我抓到妳了，妳這次跑不掉了，妳要跟我去警察局。」隨即持手機朝青木拍攝，並要求一同前往警局處理前次糾紛。

青木拒絕後，陳女一路跟隨她至捷運士林站出口處，並以身體阻擋青木出站，青木回說：「小姐，妳已經第3 次碰我，妳不要再碰我了，我鄭重地警告妳不要再碰我。」雙方再度發生口角爭執，之後更出現拉扯的肢體衝突。雙雙提出傷害告訴，檢方對2人均提起公訴。

一審士林地院審理後，由於雙方經過驗傷後均有傷勢，一審法院將青木判處拘役10日。至於陳女犯案部分，由於陳女經法院多次傳喚拒不出庭，法院曾於去年4月30日拘提，陳女還向法官控訴法警的手銬弄傷她。一審法院最後認定陳女自2020年6月到2021年8月，歷經7次開庭均未到庭，「實甚浪費司法資源，徒增告訴人及證人往來法院勞費，犯後態度不佳。」因此判處拘役25日，得易科罰金。

青木未上訴先行定讞，陳女則上訴第二審。她在上訴理由中否認犯案，辯稱「若法院與被告同流合汙栽贓本人…本人覺得既然真正的惡行得不到懲罰，無罪的行為也要被欲加之罪，希望判處（青木）死刑…」

此外，她也要求一審法官對手銬弄傷的事情提出調查報告，「而不是身為一個法官卻言而無信」最後她更說，對自己沒做的事情不會服拘役、不會繳罰金「所以請求死刑…本人覺得這整件事與重大犯罪無異，覺得法官既要栽贓，可將本人判死刑以除後患。」

高院最後認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，駁回陳女上訴，維持拘役25日、得易科罰金2萬5千元的刑度，全案定讞。