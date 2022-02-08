70歲老先生竟是淫狼！美容師美眉慘被下體蹭　嚇哭躲廁所求救

▲七旬老翁假藉進行美容療程對年輕美容師逞獸慾。女子躲廁所向男友求救。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名七旬楊姓老翁在台北車站某化妝品門市認識一名年輕美容師，向她購買美容商品後，假借要美容師幫忙進行售後療程，邀約她至飯店房間，老翁竟趁兩人獨處時環抱女子身體、強吻頸部，再以下體磨蹭女子臀部，女子藉口上廁所偷偷傳訊息向男友求救，男友報警上門救出女子。經台北地檢署起訴後，台北地院依強制猥褻罪判楊姓老翁有期徒刑1年2個月。

判決書指出，七旬楊姓老翁在2021年4月14日與其妻子一同到台北車站某化妝品門市消費，認識了年輕的門市美容師，並留下其電話號碼，在同月19日聯繫女子表示要進行商品售後療程，邀約她至某飯店。

楊男進入房間後，自行褪去衣褲，只穿著內褲等貼身衣物，在美容師進行肩頸按摩時，楊男突然親吻女子手臂，並忘情說出「皮膚很白」，又以雙手環抱固定住女子強吻頸部，還繞到女子後方以下體摩擦臀部，女子驚恐之餘假藉身體不舒服，躲到廁所用手機向男友求救。男友隨後與美容師父親會同警方到飯店救出女子，並逮捕楊姓老翁。

楊男接受調查時表示，認識美容師時對方對自己很熱情，也主動將電話號碼塞給他，飯店也是對方自願前往，過程中互動親密自然、有說有笑，覺得年輕美容師對自己「有感情」，沒想到最後竟然叫男友報警抓人，認為自己才是遇到「仙人跳」的受害者。

美容師強調，她只是心想這是她第一份工作，想要把握工作機會，並且當初覺得楊姓老翁夫婦倆很親切，是「和藹可親的老先生與老太太」，因而卸下防備心，答應與楊男進入飯店房間，楊男還曾提出要另付錢給她，她也沒給予回應。

法院調閱飯店監視器發現，兩人進入飯店時互動平淡，不如楊男所形容；女子獲救時又與父親相擁大哭許久，符合受侵犯後情緒激動的反應，所以採信女子說法。而楊男妻子也幫腔稱美容師進行療程時對老公摸來摸去、互動曖昧，更反咬美容師男友偷東西，提告竊盜罪。台北地院參照各證據與說詞，認為楊男犯後無悔意、指美容師設計仙人跳、暗示行為不檢點，還反告對方造成身心二次傷害，判楊男強制猥褻罪，處有期徒刑1年2個月。