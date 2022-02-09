　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南優良教師「擦乳液」猥褻女童　判刑定讞還要賠145萬

▲台南市張姓男老師，對任職小學女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，判刑4年10月定讞，永遠不得擔任教育人員。（圖／翻攝自臉書）

▲台南市張姓男老師，對任職小學女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，判刑4年10月定讞，永遠不得擔任教育人員。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

曾獲資深優良教師獎的台南市張姓前國小教師，2017年至2018年間多次對任職小學的1名女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，一、二審均將他判刑4年10月，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，民事部分家屬以女童有創傷壓力症候群求償500萬元，台南高分院判賠145萬元。

張男曾獲20年資深優良教師獎，被控於2017、2018年間在國小擔任教職，且為女童班級導師，多次於例假日、寒暑假期間，要求她到校練習字音字形及國語演說比賽，以幫女童擦拭乳液為由，脫去其褲子，再以乳液擦拭雙腳，繼而撫摸其下體及親吻臉頰、嘴巴，違反其意願方式，強制猥褻得逞10次。

家長報警提告，一審認定張男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共10罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年10月，張男不服上訴，直至2021年11月，最高法院駁回上訴確定。

民事部分，女童家屬主張，張男的行為已侵害其身體、健康，並損害其貞操及性自主權，及父母對未成年女兒保護教養身分法益而情節重大，致精神痛苦甚鉅，女童及父母向張男分別求償300萬、100萬、100萬元，合計500萬元。

▲台南市張姓男老師，對任職小學女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，判刑4年10月定讞，永遠不得擔任教育人員。（圖／翻攝自臉書）

台南高分院法官認為，張男對女童為10次強制猥褻犯行，年僅9至10歲，就讀國小3、4年級，年幼懵懂，對於性自主權益保障觀念未臻成熟，也因張男具有教師權力控制關係，無法有效維持男女身體安全界線，無力抵抗而受壓抑，受害期間長達2年，對其身心發展健全影響，所受精神上的痛苦程度不輕，迄至2019年3月間至奇美醫院就診時，仍有哭泣的創傷後壓力症候群反應。

法官指出，女童父母因信任其國小導師身分，將女兒託付接受指導，反置於險地，自責難免，且案發後需協助女兒修復創傷、調適身心，也受有相當精神上痛苦，考量兩造身分、地位、家庭、經濟能力等一切情狀，認女童、父母分別請求精神慰藉金100萬、30萬、30萬元為適當。由於女童已於2020年12月領取犯罪被害人補償金15萬元，扣除後為85萬元，因此台南高分院判張男應給付女童85萬元、父母各30萬元共145萬元。

▲台南市張姓男老師，對任職小學女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，判刑4年10月定讞，永遠不得擔任教育人員。（圖／翻攝自臉書）

據了解，曾獲得資深優良教師獎的國小張姓男老師，被台南市教育局列為永遠不得擔任教育人員而丟失教職，且與妻子離婚，目前擔任臨時工。台南市教育局指出，該案發生於2018年以前，教育局於2019年3月獲悉後，隨即責成學校啟動調查，並於查證確實後立即於同年5月依法解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得擔任教育人員，同時撤銷該員優良教師頭銜。

涉案期間所有失職教育人員依法受懲處者計校長、主任及組長共20名人員，其中校長改任教師並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次者5名、申誡1次者2名，另有3名人員因已退休，逾懲處時效，改核考績並追回其考績獎金。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
快訊／義大昨晚緊急清消　高雄今傳有學童確診
快訊／李秉憲確診！　同劇金宇彬、申敏兒、車勝元遭波及
竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了
獨／明金成被積欠6位數導演費　工作人員心疼「還錢給遺孀」
快訊／新標準！　侯友宜：1人確診全校停止到校14天
逃稅1.3億！曾與雞排妹打官司　醫美診所負責人重判7年
理髮師「巨乳緊貼男客」！　剪髮0距離引暴動
明金成驟逝！　前女友錯愕：太突然了吧
快訊／感染源是姑姑！　苗栗9歲、12歲小兄弟過年赴桃確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蔻蔻姊嗆「炸民進黨中央黨部」　因「愛馬仕級」不起訴

盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬　電視台提告逆轉勝判免罰

米壽翁驚「郵局存簿遭盜轉百萬」　檢察官查出真相笑了

逃稅1.3億！曾與雞排妹打官司的醫美診所　負責人遭重判7年

專門街頭「支援輸贏」！高雄15人球棒隊被抄　搜出斧頭開山刀

阿北出事了！屏東85歲翁開車連撞5車釀4傷　驚嚇過度住院中

台南優良教師「擦乳液」猥褻女童　判刑定讞還要賠145萬

金門市場旁鐵皮屋大火　濃濃黑煙壟罩市區上空

車震找刺激！人妻返家視訊續戰　小王截圖嗆「給妳公婆」：我就渣

深夜自撞車卡平交道　離譜男棄車落跑！酒測值曝光

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

蔻蔻姊嗆「炸民進黨中央黨部」　因「愛馬仕級」不起訴

盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬　電視台提告逆轉勝判免罰

米壽翁驚「郵局存簿遭盜轉百萬」　檢察官查出真相笑了

逃稅1.3億！曾與雞排妹打官司的醫美診所　負責人遭重判7年

專門街頭「支援輸贏」！高雄15人球棒隊被抄　搜出斧頭開山刀

阿北出事了！屏東85歲翁開車連撞5車釀4傷　驚嚇過度住院中

台南優良教師「擦乳液」猥褻女童　判刑定讞還要賠145萬

金門市場旁鐵皮屋大火　濃濃黑煙壟罩市區上空

車震找刺激！人妻返家視訊續戰　小王截圖嗆「給妳公婆」：我就渣

深夜自撞車卡平交道　離譜男棄車落跑！酒測值曝光

美售台愛國者飛彈升級系統　陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

論壇熱議《LOL》鑽石仔能被尊重？　網友吵翻：玩怎樣都有人嘴

蔻蔻姊嗆「炸民進黨中央黨部」　因「愛馬仕級」不起訴

快訊／高雄+0疫情生變？義大Outlet昨晚緊急清消　今傳學童確診

賓士霸氣停2格中間！他傻眼「考照時這樣教？」...網酸：他在幫你

快訊／李炳憲打3劑確診　同劇演員金宇彬、申敏兒、車勝元全遭殃

30年摯友驟逝！　曾國城憂心明金成妻1個月內遇大喜大悲

盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬　電視台提告逆轉勝判免罰

竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

女博士返台大解放偷腥　綠帽夫抓包鹹濕訊息

老兵兒子跨海爭遺產　前妻靠「關鍵10分鐘」致勝

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

即／雲林暗夜大火吞民宅嚇壞鄰居

館長退貨糾紛告輸買家！30字回應神反轉

嚴德發之子扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破紀錄

2個月揪人妻大戰8次！　摩鐵實名制簡訊洩姦情

美體小舖創辦人驟逝　獨子控醫美過失

泰山傢俱行大火燒光8000萬！老闆娘哭攤

高雄女ATM存款失敗　排她後面的挨告侵占判無罪

館長出事了！預購拒退費　粉絲怒告獲賠

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

誘12歲少女簽性奴契約！狼師2天性侵6次

更多熱門

相關新聞

台南六甲驚傳男浮屍

台南六甲驚傳男浮屍

台南市六甲區中社里港子頭農場往鐵路的水溝，9日上午驚傳有浮屍，台南市消防局會同麻豆警方前查處，經消防人員下水攔截打撈到1名男子遺體上岸，死者年約70歲，身上無證何身分證明文件，目前全案由麻豆分局警方追查死者身分報請檢察官相驗中。

台南三場徵才等你來

台南三場徵才等你來

台南安南區城西街二段鐵皮建物火警

台南安南區城西街二段鐵皮建物火警

台南三井outlet即將試營運

台南三井outlet即將試營運

台南建設、開發量在這區大展開　房價誇口挑戰4字頭

台南建設、開發量在這區大展開　房價誇口挑戰4字頭

關鍵字：

台南狼師強制猥褻女童求償

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面