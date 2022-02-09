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神明有在看！土地公廟旁對落單少女露鳥襲臀　無聊男下場曝光

▲桃園市黃姓男子2020年6月間在楊梅區某土地公廟巷道，見落單少女竟脫下內外褲露鳥，趁少女快步通過時伸出鹹豬手襲臀。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市黃姓男子2020年6月間在楊梅區某土地公廟巷道，見落單少女竟脫下內外褲露鳥，趁少女快步通過時伸出鹹豬手襲臀。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子曾有猥褻與強制性交等前科，2020年6月間在楊梅區某土地公廟旁巷道見一名少女落單，竟脫下內外褲向少女露鳥猥褻，趁少女快步通過巷道之際，竟伸出鹹豬手觸摸其臀部得逞，少女不甘受辱報警提告；桃園地院法官審酌黃男已是累犯，因犯行明確且有監視畫面佐證，審結依成年人故意對少年犯性騷擾罪判處有期徒刑4月，還可上訴。

檢警調查，黃姓男子曾犯下強制性交、強制猥褻等案件，經桃園地院分別判處有期徒刑3年4月、10月等前科，2018年7月假釋出獄後仍不知悛悔，2020年6月5日上午近9時許，在楊梅區某土地公廟旁隱蔽巷弄，見1名年約16歲少女獨自1人，認為有機可乘，竟解開褲頭將褲子與內褲褪至膝蓋處露出生殖器，趁少女快步走出小巷擦肩而過時，竟伸手觸摸少女臀部性騷擾得逞，少女不甘受辱報警處理，經楊梅警方調閱監視器錄影畫面，隨後循線查獲黃男到案。桃園地檢署複訊後依違反性騷擾防治法向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，黃男為滿足其私慾，乘少女不及抗拒之際觸摸其臀部，還脫下內外褲裸露生殖器，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成少女之心理陰影。黃男雖坦承犯行，然未得到少女與家屬之原諒，衡量其經濟狀況、素行、年紀與智識程度等狀況，量處適當之刑並諭知易科罰金。

法官審結依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，累犯，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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