12星座至今還是單身狗的6大因素！以為「自己外表NG」才沒人愛？其實潛在問題跟你想得很不一樣

▲今年情人節又是單身的人，不妨參考影響12星座單身的因素，說不定能從中找到自己一直找不到另一半的原因。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

情人節馬上就要到了，單身的你害怕近期又要被問東問西，手機裡各種愛情相關的廣告都讓你覺得好刺眼，走在街上迎面而來都是雙雙對對的情侶們，真讓人想問蒼天：為什麼我脫不了單？有很多人認為自己交不到男女朋友，是因為現在是「看臉時代」而自己的外貌不符合標準，但其實外表僅僅是影響戀愛的其中一個因素，你之所以還單身很可能另有原因！《 星座好朋友》整理出12星座之所以擺脫不了「單身狗」的6大因素，一起來看看說的是不是就是你。

巨蟹座、天蠍座：一直在追求不對的人

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總是有許多人會為愛迷惘，因為無法確定另一半究竟適不適合自己，一直試著往對方身上找優點，但其實想知道答案，你必須將注意力放回自己的身上。如果你的個性是適合與獨立自主個性的人在一起，但偏偏放任自己喜歡依賴、特別需要安全感的人，那麼在眾多價值觀和偏好都沒辦法碰撞磨合出可接受的模式，戀情失敗也是可想而知的結果。

金牛座、魔羯座：生活只剩上下班跟回家

現代人工作忙、生活壓力又大，最常說的話不外乎是「我沒時間」，若是懶得去拓展交友圈，生活自然會變得很封閉，遇到愛情的機率也就大大降低。特別是金牛、魔羯這兩個星座，很享受待在自己的舒適圈裡，喜歡安穩的生活節奏，一旦這個小圈圈裡面的人你都不滿意，勢必注定單身。最好是放下偶像劇少女心，公車邂逅或是雨天出現陌生人好心為你撐傘，認清這些浪漫情節往往不是真實人生。

獅子座、水瓶座：總是不太願意做改變

從互有好感到確定戀人關係，這中間需要兩個人花時間相處培養感情，重點是兩個人通常需要配合對方、改變自己原先的想法和做法，例如對方希望你多花一些時間陪伴他，但你卻還是想要照以前單身時代的安排，不願縮短自己與朋友出去的時間，如果無法懂得配合對方，也不能怪別人不想繼續付出感情。獅子與水瓶的個性較容易看重自我，固執不想改變，希望別人來配合自己，這樣當然會難以和他人發展成親密關係。

處女座、天秤座：對理想對象有刻板標準

人們常常不自覺地追求完美，就像處女和天秤這兩個星座的人，對於自己的要求相當高，也會以近乎於完美的高標準對待愛情，但是在這個世界上其實找不到「完美的人」，所以當你拿著完美放大鏡檢視身邊的追求者時，非常容易嚇跑他們。身高夠高了，但薪水好像少了點；有房有車人又可靠，可是好像沒有什麼幽默感，不是對方不夠好，而是每項條件都必須要滿足的心態，才是讓人一直單身的阻礙。

雙子座、雙魚座：計畫並不符合你的現況

雙子和雙魚對於愛情有很多想法，而且也很願意和對方分享自己的感受，特別是愛說甜言蜜語，雖然能讓對方聽了心花怒放，但這同時也會讓對方擔心，你說的跟做的到底一不一致，會不會相處沒多久就喊著要跟對方結婚，胡亂給了一堆承諾？請先問問自己：我真的做好準備了嗎？支票開了卻沒能力兌現，只會讓喜歡的人因為擔心受傷而選擇遠離，還會給對方留下不踏實的壞印象。

牡羊座、射手座：可能需要修正溝通技巧

火象星座的熱情很明顯地體現在牡羊和射手星座身上，大方愛聊天的你們也許一開始能快速靠近心儀的對象，但卻可能因為直來直往的直腸子個性，導致講出了不好聽的話，默默地得罪了對方都還不知道，而不懂察言觀色的你一再橫衝直撞，卻只得到對方漸漸疏遠自己的下場……這組人可以詢問身邊的好友，自己是否有時講話太不經修飾？儘管你們本性善良，說的話並非有心，但若是話中一直刺傷人、使對方難受，關係當然無法跟想像中發展得一樣順利。