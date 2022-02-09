日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

▲日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，9日拜會台南市長黃偉哲，加藤所長任期屆滿將於2月中離台，特於離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。

黃偉哲市長表示，加藤所長上任短短3年以來，來台南不下20多次，非常令人感佩。在加藤所長任期內適逢Covid-19疫情，日本慷慨捐贈台灣約420萬劑AZ疫苗，也感謝在所長的熱心幫忙下，台灣的農產可以寄到日本跟好朋友分享，不僅是為了台日友誼，也為了台南跟日本友誼城市的交流，台南所有市民都感恩在心頭。

黃偉哲市長進一步提及，台日之間未完成的合作我們會繼續努力，8日行政院也宣布調整福島等五縣市食品進口的管理方式，市府樂見雙方越來越緊密，發展出友善合作關係。祝福加藤所長未來外交生涯一帆風順，今年農曆年剛好是虎年，也祝福所長福虎昇豐。

加藤所長表示，感謝百忙之中黃偉哲市長等人撥空接見, 而任期即將屆滿，心情非常不捨。任期內承蒙黃偉哲市長的支持協助，讓台日活動交流推動順利。台南每年都會舉辦日本日活動，表揚優良日商，也感謝台南對當地日僑及日商的關懷。在任期內，有幸見證台南與山口縣議會及京都市締結友好協定，留下非常好的回憶。加藤所長並提到，自己常開車到台南，最喜歡的城市就是台南，充滿歷史的建築物及小吃都很令人著迷, 未來希望能再訪台南。

黃偉哲市長特別將加藤所長參與台南活動的照片製成紀念冊，另外還準備了剛跟金澤視訊贈書儀式的《1930．烏山頭》日文版、充滿喜氣的狀元紅陳紹、以及以台南蝴蝶蘭為意象彩繪的金邊大盤，希望加藤所長將在台南的美好回憶、還有台南滿滿的祝福帶回日本永久留存。