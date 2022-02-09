　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

▲日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，9日拜會台南市長黃偉哲，加藤所長任期屆滿將於2月中離台，特於離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。

黃偉哲市長表示，加藤所長上任短短3年以來，來台南不下20多次，非常令人感佩。在加藤所長任期內適逢Covid-19疫情，日本慷慨捐贈台灣約420萬劑AZ疫苗，也感謝在所長的熱心幫忙下，台灣的農產可以寄到日本跟好朋友分享，不僅是為了台日友誼，也為了台南跟日本友誼城市的交流，台南所有市民都感恩在心頭。

▲日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步提及，台日之間未完成的合作我們會繼續努力，8日行政院也宣布調整福島等五縣市食品進口的管理方式，市府樂見雙方越來越緊密，發展出友善合作關係。祝福加藤所長未來外交生涯一帆風順，今年農曆年剛好是虎年，也祝福所長福虎昇豐。

加藤所長表示，感謝百忙之中黃偉哲市長等人撥空接見, 而任期即將屆滿，心情非常不捨。任期內承蒙黃偉哲市長的支持協助，讓台日活動交流推動順利。台南每年都會舉辦日本日活動，表揚優良日商，也感謝台南對當地日僑及日商的關懷。在任期內，有幸見證台南與山口縣議會及京都市締結友好協定，留下非常好的回憶。加藤所長並提到，自己常開車到台南，最喜歡的城市就是台南，充滿歷史的建築物及小吃都很令人著迷, 未來希望能再訪台南。

▲日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲市長道別，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀旅局郭貞慧局長、經發局陳凱凌局長陪同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長特別將加藤所長參與台南活動的照片製成紀念冊，另外還準備了剛跟金澤視訊贈書儀式的《1930．烏山頭》日文版、充滿喜氣的狀元紅陳紹、以及以台南蝴蝶蘭為意象彩繪的金邊大盤，希望加藤所長將在台南的美好回憶、還有台南滿滿的祝福帶回日本永久留存。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好
女童過斑馬線遭撞飛　搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝
熊熊過年後胖2kg！秒衝健身房「挖空穿搭洩G彈」網看暈
「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算嘆：一堆阿呆
第22期預約破百萬！青壯年開搶「莫德納剩不到13萬劑」
再濕冷1天回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市　黃偉哲：文化外交突破疫情重圍

桃園燈會小提燈發送取消　賞燈請先確認人潮警示燈號

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診　黃偉哲籲請市民多加利用

台南比照萊豬禁輻食進校園　盧崑福：標好標滿我OK您先吃！

竹市府助友邦抗疫　捐贈帛琉姊妹市艾萊州7萬個醫療口罩

赴紫南宮參拜誤信導航受困濁水溪　巡邏警及時現身助脫困

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市　黃偉哲：文化外交突破疫情重圍

桃園燈會小提燈發送取消　賞燈請先確認人潮警示燈號

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診　黃偉哲籲請市民多加利用

台南比照萊豬禁輻食進校園　盧崑福：標好標滿我OK您先吃！

竹市府助友邦抗疫　捐贈帛琉姊妹市艾萊州7萬個醫療口罩

赴紫南宮參拜誤信導航受困濁水溪　巡邏警及時現身助脫困

林立指點長打秘訣　馬傑森先求首轟出爐

明金成、小鬼「生前約定」成遺憾！　他哽咽不捨1年後同原因辭世

朱立倫提修法擋福食進校園　林楚茵：沒邏輯笑死倫

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪…回應道歉了

佳世達1月營收205億元、年增17%　創同期新高

小宇認有「自閉體質」愛躲起來　開工猛騎30公里：腿不是自己的

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱...館方：求續集

3月到太魯閣玩注意！最美峽谷吊橋「山月吊橋」暫時封閉1個月

智原、怡利電等個股　遭列當沖警示

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

台南安南區城西街二段鐵皮建物火警

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

女童握1元硬幣街頭狂奔　警助母追回

台南三場徵才等你來

機車多一個背包　網友火速報警免除糾紛

39歲單親爸病逝留3幼子　慈善團體急募善款

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

南警降低大型車肇事率

台南三井outlet即將開幕南警沙盤推演

黃偉哲號召企業團體認購高麗菜做公益

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診

統一發票開出千萬紅包好過年！

台南比照萊豬禁輻食進校園

更多熱門

相關新聞

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市

台南市9日舉辦「《1930．烏山頭》日文版贈書儀式」，由市長黃偉哲代表台南市，贈送500本《1930．烏山頭》日文版給日本金澤市，金澤市則由市長山野之義代表受贈，書中主角伊東哲後代伊東平隆、北國新聞社砂塚隆広専務取締役及《1930．烏山頭》中文版原作者謝金魚（謝佳螢）小姐皆出席參與。

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診

綠營民調／58.7%支持開放日本福食　53.8%認為有助台灣經濟

綠營民調／58.7%支持開放日本福食　53.8%認為有助台灣經濟

高雄2樓透天厝傳火警！濃濃黑煙沖天

高雄2樓透天厝傳火警！濃濃黑煙沖天

年交易僅26件！高雄這區房市冷颼颼　60年荒墅開高價等嘸人買

年交易僅26件！高雄這區房市冷颼颼　60年荒墅開高價等嘸人買

關鍵字：

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

明金成27年前鬼門關搶回一命！

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面