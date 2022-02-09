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南韓新冠日增逼5萬例！政府憂「幾何式暴增」　開放一般醫院收病患

▲▼南韓9日通報新增病例直逼5萬大關，圖為首爾蠶室奧林匹克主競技場上擠滿大批民眾排隊等候篩檢。（圖／達志影像）

▲南韓9日通報新增病例直逼5萬大關，圖為首爾蠶室奧林匹克主競技場上擠滿大批民眾排隊等候篩檢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎變異株Omicron病毒傳染力驚人，自從Omicron病毒檢出率（占比）從1月第3周的50%攀升至92%以後，新增病例更呈現幾何式的暴增，才不過一周的時間便從日增1萬例變成日增2萬例，短短3天內又變成日增3萬6千例，而4天以內又直逼日增5萬例大關。對此，南韓政府決定將醫療量能集中在高齡族群，同時開放無負壓病房的一般醫院收治新冠肺炎患者。

根據《韓聯社》報導，南韓今（9）日上午9時30分通報新增4萬9567起病例，首度直逼新增5萬人確診大關，再度刷新2年疫情以來的最高紀錄，其中境內感染為4萬9402例、境外移入為165例；重症患者為285人；新增21例死亡。目前南韓共累計113萬1248例確診、6943例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增2萬9183例，占全國新增感染人數比率為59.1%（首爾為1萬1630例、京畿道為1萬3641例、仁川為3912例）；釜山新增3034例；大邱新增2415例；慶尚北道新增1953例；慶尚南道新增1943例；忠清南道新增1761例；全羅北道新增1562例；光州新增1495例；忠清北道新增1375例；大田新增1128例；全羅南道新增1125例；江原道新增942例；蔚山新增789例；濟州島新增412例；世宗新增285例。

▲▼南韓即將入伍的新兵戴著口罩等待進行體檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓即將入伍的新兵戴著口罩等待進行體檢。（圖／達志影像／美聯社）

陰曆新年連假結束，有鑑於連假期間大規模的人口移動、各種親友聚會等，預估新增確診者數還會爆增，尤其首爾8、9日的單日新增病例更是相差近2倍（首爾8日新增5901例），防疫當局預估2月底恐怕單日新增13至17萬病例。

隨著新冠確診者數暴增，為了減少高風險族群染疫後演變至重症的風險，南韓政府決定集中醫療量能至60歲以上高齡族群，將之分類為「集中管理群」，實施健康狀態管控；而其他被分為「一般管理群」的患者則採居家治療方式，檢查自己的身體狀況。

另外，單日新增確診數成幾何式暴增，南韓中央事故收拾本部、中央防疫對策本部9日公佈於1月27日擬訂的「醫療機構業務連續性計畫」（BCP），該計畫依照日增病例數分成3階段，為防止國內醫療量能出現破口，一旦日增病例數超過5萬，則允許未設負壓隔離病房的一般醫院收治新冠確診患者；而醫療人員確診時，如若完整接種疫苗，則允許繼續工作。

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