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快訊／板橋一家四口確診「北市足跡曝」　連3天到中山區麥當勞、7-11

▲▼案19353、19355足跡。（圖／台北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，其中姐姐（案19355）在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班。台北市衛生局9日公布爸爸（案19353）和姐姐（案19355）的足跡，包括2月3日、4日、5日曾到麥當勞長春店和7-11松盛門市，2月7日到全家長通店，此外2月3日至2月7日都曾搭乘捷運。

北市衛生局9日公布，新北市一家四口確診的爸爸（案19353）和姐姐（案19355）足跡，包括曾經在2月3日至5日上午6時30分至6時40分到麥當勞長春店、7-11松盛門市，2月7日上午6時30分至6時40分到全家長通店；通勤部分，2月3日、4日、5日和7日都有搭乘捷運板南線、捷運松山新店線、捷運淡水信義線。

衛生局表示，目前已經匡列相關足跡接觸者，並安排在8日、9日陸續採檢，目前人數尚待統計中，若自覺與確診者接觸但未收到通知者，可留意自身健康狀況，如有疑似症狀儘速採檢。

指揮中心8日公布一起感染源不明案例，為新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，因妹妹（案19346）生病不舒服自我快篩發現陽性，後續爸爸（案19353）、媽媽（案19354）、姐姐（案19355）3人接觸者採檢確診，除媽媽疫苗接種狀況還在調查，其他都有打至少2劑疫苗，但妹妹非突破性感染，爸爸則完成3劑疫苗。

新北市衛生局說明，案19346為20多歲女性，北市某科大學生，已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束實習工作的公司要求快篩，2月6日晚間自行使用家用快篩劑呈現陽性反應，2月7日醫院採檢PCR陽性、Ct值20.36，收治專責病房治療。居住地板橋區。

▲▼案19346個案關係圖。（圖／新北市政府提供）

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