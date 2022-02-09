港媒：香港確診翻倍「激增1161例」　月底恐單日破萬例

▲排隊做檢測的香港民眾。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情瀕臨失控，已連續2天新增超過600例確診。《香港01》引述消息稱，今（9）日直接「破千」，確診數來到1161例，再創單日新高，比專家及醫管局內部預測早一天破千。

報導指出，今日新增1161宗確診個案，初步陽性確診達800例，較昨（8）日的625例確診幾近倍增，再創疫情新高。香港醫院管理局推算，10日起將日增逾1000例。

另外，香港呼吸系統科專科醫生梁子超表示，依照目前的情況，每2、3日新增確診數就倍增，兩周後的單日新增確診數可能突破上萬例。

▲香港民眾搶菜搶糧食。（圖／路透社）

港府8日公布收緊社交距離措施，將商場、超市、百貨公司等6類處所，納入表列處所名單，當中理髮店和宗教場所更要由明日起關閉，直至本月24日起實施「疫苗通行證」才准重開；收緊限聚令至2人，免打疫苗的B及C類食肆，每枱人數上限由目前4人減至2人，要打疫苗的D類食肆每枱也由最多6人減至4人。

梁子超在《香港電台》的節目上指出，香港現在的情況很嚴重，就算民眾遵守所有社交距離限制，都不足以遏止疫情，但可以提高民眾的危機意識，盡可能留在家中不要外出，讓社區人流大幅減少，只有這樣才能減少社區傳播，否則不可能控制住疫情。