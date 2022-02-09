全球確診破4億！Omicron現蹤2個月50萬人病歿　WHO：勿小看它！

▲自從Omicron出現後，全球已有超過1.3億人確診。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

自從被稱為「魔王變種」的新冠病毒新變異株Omicron於2021年11月底被發現後，在短短2個多月內新冠肺炎的全球確診數就已經超過1.3億例，累計確診破4億例，Omicron出現後的死亡病例也超過50萬例。對此，世界衛生組織深感憂慮並直言，儘管許多人認為這款變種重病率不高，「但它仍然非常危險」。

美國約翰霍普金斯大學統計數字指出，全球累計確診數超過4億例，總病歿人數也超過576萬人。然而其中卻有1.3億例確診以及50萬例死亡是在Omicron出現後才發生的。根據《法新社》報導，世界衛生組織8日表示，這個「驚人數字」並不樂觀。

▲世界衛生組織官員呼籲，千萬不可小看Omicron。（圖／路透）



世界衛生組織官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）說，Omicron自2021年11月底被發現後，儘管重病率低，但因傳播性高，因此迅速取代Delta病毒，成為全球主要的新冠病毒變異株。而他也直言，Omicron在疫苗普遍施打的時代依然造成50萬人死亡，非常可怕，雖然很多人都認為Omicron所造成的症狀相對溫和，但絕對不能忘記，它已經造成這麼多人病歿，就連悲劇都不足以形容這個慘況。

另一名世衛官員克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，目前已知的Omicron確診案例數高得驚人，然而實際上真正的數字卻還要更多。她強調，人類依然處於新冠大流行中，許多國家根本還沒迎來Omicron的高峰期，這款新變種病毒依舊危險，而它所造成的高確診數，甚至讓先前的高峰看似平緩。

根據世衛8日發布的最新統計報告，Omicron仍在全球迅速傳播，而它幾乎已經在所有國家都被發現了。在過去30天內所統計到進行基因定序的感染案例中，有96.7%是感染Omicron，僅3.3%是Delta。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》