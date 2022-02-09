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台灣疫情「1現象太特殊」專家憂心！急籲快釐清2件事

▲▼高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲近期本土個案出現不少居隔中陰轉陽的現象，公衛專家呼籲，要盡快釐清原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／台北報導

Omicron在全球快速擴散，台灣也受到侵襲，近期群聚感染中，居隔「陰轉陽」的案例變得非常多。有公衛專家直言，變異株特性難以捉摸，釐清陰轉陽的原因，對台灣尤其重要，國內目前仍堅持高規格防疫、確診兩位數以下，這件事勢在必行。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中，持續探討國內外最新疫情。教授先是分析台灣情況，從去年12月至今，中間經過不少次群聚感染，但後續也都往下降，整體Rt值降至0.44。

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不過，陳秀熙指出，有一個非常重要的現象值得留意，把國內確診分為「本土，不含居檢陰轉陽」及「居檢陰轉陽」來看，以前者而言，疫情可謂受到很大的控制。但從一月底開始發現，「居隔中的陰轉陽個案很多」，教授表示，這對Omicron來說是很特殊的現象。

陳秀熙說，假設這些陰轉陽個案都是集中檢疫的方式所產生，「裡面就有可能產生集中檢疫交叉感染」，也是Omicorn傳播力強、潛伏期及感染期短所產生的重要效應。因此，教授認為，對於陰轉陽個案中，有多少比例屬於交叉感染、多少比例是屬於接觸者感染而產生社區感染必須釐清。

陳秀熙坦言，Omicron的狀況在全世界還是很難完全搞清楚，但是對台灣而言，國內仍維持高規格防疫、確診嚴格控制，這件事顯得尤其重要。

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