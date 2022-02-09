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玉管處連17年發放轄區原民學生獎學金　2／28截止申請

▲玉管處南安管理站與申請獎學金學生進行交流分享與座談。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處南安管理站與申請獎學金學生進行交流分享與座談。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處針對轄區內就讀高中職暨大專院校原住民學生發放獎學金，今年已邁入第17年，高中職學生每學期名額10人、獎額5000元，大專校院學生每學期名額12人、獎額8000元，具特殊才藝者每學期3人、獎額1萬元，申請期間自即日起至2月28日止，玉管處歡迎符合條件學生踴躍申請。

玉管處指出，由於轄區內原住民部落地處偏遠，為鼓勵原住民學子努力向學，藉以推廣國家公園環境生態保育理念，自民國94年起推動實施發放獎學金，並適時邀請申請獎學金之部落學生與家長共同分享讀書經驗與心得交流，長年來獲得園區內原住民部落居民及學生一致的肯定。

玉管處表示，凡設籍玉山國家公園園區內及高雄市桃源區梅山里、花蓮縣卓溪鄉卓清村2年以上，具山地原住民或平地原住民籍，就讀高中職或大專院校以上之學生，在學學業成績平均66分以上，操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝且獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

玉管處於每年2月及8月受理申請，經審核小組審核通過後核發就讀公（私）立高中職學生（含五專前3年），每學期10名、每名5000元，公（私）立大專校院學生（含五專後2年）及研究所學生，每學期12名、每名8000元、特殊才藝獎助學金每學期3名，每名1萬元；如成績優異者除核發原額度獎學金外，得視該年度經費，另酌予每名最高1000元之獎學金。

玉管處提醒，本次獎學金申請期限至2月28日止，請符合條件的學子踴躍向南投縣信義鄉東埔村辦公室、高雄市桃源區梅山里辦公室、花蓮縣卓溪鄉卓清村辦公室及玉管處各管理站索取申請表，或至玉管處網站（https://www.ysnp.gov.tw）新聞快訊下載填寫相關資料，備齊書件後，逕寄「553203南投縣水里鄉中山路一段515號，玉山國家公園管理處企劃經理課收」。

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