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中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金　來自日本的他獲助頻感謝

▲中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金，日本留學生頻感謝。（圖／記者游瓊華攝）

▲中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金，日本留學生頻感謝。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

財團法人中華扶輪教育基金會8日舉辦「創立46周年暨2021-2022年度中華扶輪獎學金頒獎典禮」，今年頒發新台幣4775萬元獎助學金給288位碩博生，創歷年新高；當中有28位外籍生，其中來自日本，現就讀清華大學的社會學研究所的留學生小松俊頻頻感謝，坦言「家境不好，不僅學費、在台灣的生活費都要靠自己，這筆獎金對他意義重大，希望未來有能力可以把愛傳下去。

在台灣的扶輪社社友總計逾３萬人，於1977年成立中華扶輪教育基金會，董事長陳茂仁指出，從基金會創立之初每年獎助3位受獎學生，至今每年有近3百位研究生受獎，獎學金金額碩士生每年13.5萬元、博士生每年18萬元，每年提供的獎學金超過4千多萬元，全賴台灣扶輪社友無私奉獻。

陳茂仁也說，46年來，各項獎學金已資助並嘉惠近5200名的莘莘學子，為台灣孕育出各行各業的菁英與領導人才。總計今年共有288位受獎者，獎助學金總額為新台幣4 775萬元。

另外同時獲得獎助金的王姓姐弟，姐姐就讀陽明交大材料所，弟弟就讀成功電機所，家境不佳又面臨父親驟逝變故，幸好在扶輪社友黃仲漢協助並推薦，讓姐弟兩可以暫時免擔心經濟、繼續精進。

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