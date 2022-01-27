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中州科大涉虐烏干達學生　推廣中心主任羈押、副校長30萬交保

▲▼烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查，中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中州科大涉虐烏干達籍學生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣中州科技大學涉虐非洲烏干達學生，導致14名學生淪為黑工，被迫選擇超時工作。檢警及移民署介入調查後，今(27日)將中州科大前推廣中心藍姓主任依違反人口販運防治法、刑法詐欺罪、就業服務法聲押獲准、柴姓副校長新台幣30萬交保、楊姓前行政助理則以5萬元交保、國際交流中心主任及組長限制住居。

檢方指出，彰化中州科大以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台，但學生抵台後，卻因校方原本承諾的獎學金跳票，導致需要支付新台幣10萬多來台欠款費用、高額學雜費及生活費，因此被迫選擇超時工作，近日無限負債迴圈。

彰化地檢署、移民署彰化專勤隊前往搜索當日，烏干達學生遞交陳情信給檢方，表示來台目的是欣羨我國在科技、經濟上巨大成就，希望獲取相關知識回國貢獻所學，用求學經驗改善烏干達現狀、造福同胞，而非來台超時工作賺錢。目前該校所有烏干達及學生已全數安置於安全處所，學生們期待相關單位能協助他們完成來台就學初衷，而非被迫在異地超時工作以償還龐大債務。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，依據就業服務法規定，在台外籍學生每周打工時數不得超過20小時(寒暑假不受20小時限制)，呼籲僱用外籍學生打工之廠商應遵守就業服務法相關規定，避免觸法。

▼檢警與移民署專勤隊前往校內搜索。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查，中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查，中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查，中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼烏干達外籍學生疑淪過勞黑工，彰化檢警及移民署介入調查，中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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