黃偉哲關心紅蔥頭產銷情形　台南啟動收購加工及行銷推廣平穩市場價格

▲台南市長黃偉哲關心紅蔥頭產銷情形，指示農業局副局長陳仲杰，陪同多位民意代表等人，前往產地關心紅蔥頭產銷，市府將啟動收購加工及行銷推廣平穩市場價格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心紅蔥頭產銷情形，指示農業局副局長陳仲杰，陪同民代，偕同區長、里長前往產地關心產銷，並向農民說明農業局將協商加工廠商以成本價以上至產地收購，未來將輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施，調節紅蔥頭產銷，除啟動收購加工計畫及加強行銷以外，將與農糧署採取相關措施平穩紅蔥頭價格。



台南市長黃偉哲表示，市府於年前即啟動紅蔥頭加工收購，並多次叮囑農業局持續掌握加工廠收購狀況，適時提高收購額度，首批加工收購額度200噸將於農曆年前用罄，農業局即增加收購額度至800噸，並請邀請學甲穩群、三股勝美、雲林嘉農等加工業者進場收購，並請業者酌情提高收購價格。

另鑑於青果常有產銷失衡狀況，市府積極推動冷鏈設備，並獲農委會支持同意補助5億興建玉井冷鏈物流中心，完成後將可增加儲運能力、並提供作為短期產銷調節之用。對於農民反映加工收購補助價格偏低，農村人力老化採收人力不足等問題，台南市政府將與農委會研商補助對象變更之可行性，並與勞動部研議開放外勞協助採收，同時輔導農民成立合作社，提高農民產銷能力。



農業局長李建裕表示，除加工收購、爭取農民團體設置冷鏈設備等作為外，市府亦將加強行銷，預訂於2月14日在民治市政中心，邀請辦桌天王阿勇師教導民眾自行在家製作紅蔥頭酥，進而提高紅蔥頭之使用，並於2月19日在七股區農會辦理產業文化活動，有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、親子DIY、七股紅蔥頭體驗之旅等活動，還有青農巿集、農特產展售，並提供限量美味的紅蔥虱目魚粥，讓現場民眾排隊換取，節目精采可期，歡迎大家一起來同樂！