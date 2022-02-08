衝2個紅蔥頭產地　陳亭妃籲農委會出面處理保價收購

▲立委陳亭妃、台南市議長郭信良、城西里里長嚴文正，邀集農糧署官員，到紅蔥頭產地之一的安南區會勘，陳亭妃籲農委會出面處理保價收購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紅蔥頭供需因為疫情影響價格崩跌，正值採收期，紅蔥頭採收將血本無歸，農民喊苦，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、城西里里長嚴文正，邀集農糧署官員，到紅蔥頭產地之一的安南區會勘，接著馬上轉往七股區，和市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、七股區三股里里長黃仙立，一起會勘七股區的紅蔥頭產地。

陳亭妃說，台南的北門、七股、安南是紅蔥頭的主要產地，而因為疫情關係，餐廳對紅蔥頭量需求變少，導致供需失衡，她要求農糧署必須要求加工廠和合作社端來協助保價收購，一定要把價錢拉到符合農民成本，起碼讓農民把本收回來，不至於讓他們種植的心力血本無歸。

郭信良表示，紅蔥頭價錢崩盤，農委會應該進行專案收購或現金補貼，無論是針對加工廠或直接對農民補貼，都可以有助於農民度過難關，市政府也應該有更積極的作為。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁指出，去年底陳亭妃立委已反應，農委會即開啟第一步收購加工的運費補貼，每公斤3元，雖然當時市政府只有報200公噸的收購計劃，但目前農委會已經補貼至260公噸，接下來會持續進行，請市政府再補送收購計劃。

黃怡仁說，農糧署之前媒合2家合作社廠，近期又有兩家願意投入收購紅蔥頭，因此目前有4家一起收購，希望能讓農民度過採收期的燃眉之急。

陳亭妃則要求，既然農委會補助運費3元之下，就必須積極溝通加工廠不能把價格壓低，一定要「保價收購」，達到保本的原則，強調「將心比心，價格不能保本，你也不會要收」。黃怡仁也允諾會密切注意加工廠與合作社的收購價格，不會讓農民血本無歸。